Am Wochenende ist wieder Kirmes angesagt. (Symbolbild)

Freizeit Wochenende in Siegen: Mit Billie Eilish zur großen Kirmes?

Siegen. Buntes rund um die Siegener Martinikirche, Rauchendes im Museum und eine galaktische Reise, die es in sich hat. Wir präsentieren: Das Wochenende.

Eine Runde über den Rummel oder doch lieber mit Billie Eilish zu den Sternen. Hier sind unsere Tipps. Viel Spaß!

Zuckerwatte und Lebkuchen – diesmal in Köln

Noch Lust auf Kirmes? Wenn ja, ist die Schäl Sick in Köln die richtige Adresse. Das Herbstvolksfest lockt nach Deutz – und bietet am Rheinufer alles, was eine richtige Kirmes braucht: Zuckerwatte, Lebkuchenherzen, Wilde Maus, Musikexpress und ein Riesenrad. Und das eine ganze Woche lang bis Sonntag, 5. November: Samstag, 28. Oktober, 12 bis 22 Uhr, Sonntag, 29. Oktober, 12 bis 21.30 Uhr, Deutzer Rheinufer, Köln, alles Wissenswerte auch zu Anreise und Parkmöglichkeiten gibt es hier.

Alte, sehr alte Kirche in Siegen

Auch in Siegen wird gefeiert. Unweit der ältesten Kirche der Stadt gibt es auf dem Martinimarkt laut Veranstalterangaben exklusive Artikel zu kaufen: : Edeltrödel, dänische Kerzen, selbst gemachte Liköre, Marmeladen und andere Spezialitäten. Zudem gibt es ein Kultur-Rahmenprogramm mit Steve’s One Man Band, Vlurfunk, Bach-Chor und Bach-Orchester sowie Lehrern und Schülern der Fritz-Busch-Musikschule: Samstag, 28. Oktober, 11 Uhr, Sonntag, 29. Oktober, 10.30 Uhr, Martinikirche, Siegen.

Der Martini-Markt in Siegen soll wieder viele Besucherinnen und Besucher anlocken. (Archivbild) Foto: Jürgen Schade

Frankfurt: 70 Jahre gute Musik

70-Jähriges feiert am Wochenende das Deutsche Jazzfestival Frankfurt. Mit dabei sind Cracks wie Terri Lyne Carrington oder das John Scofield Trio: Donnerstag bis Sonntag, 26. bis 29. Oktober, Frankfurt, Details zu Programm und Locations auf hier.

Mit Billie Eilish to the stars

Das Planetarium in Bochum kündigt seine nächste Pop-Space-Nacht an. Diesmal geht es mit Musik von Billi Eilish auf galaktische Reise. Wirklich eindrucksvoll: Freitag, 27. Oktober, 21 Uhr, Planetarium , Castroper Straße 67, Bochum.

Das war’s in Freudenberg

Letzte Gelegenheit, Spannendes, Kurioses und Eindrucksvolles im Freudenberger Technikmuseum anzuschauen. Zumindest für diese Saison. Die Ausstellungsmacher laden zum Kehraus. Schmiede, Dampfmaschinen und Eisenbahnen sind in Betrieb: Sonntag, 29. Oktober, 10 bis 17 Uhr, Technikmuseum Freudenberg, Olper Straße 5a, Freudenberg.

Depeche Mode

25 Jahre Partyviolation Depeche Mode gibt es im Vortex. Und ein Konzert. Mit Modular aus Hamburg und Plasmaschwarz aus Köln: Freitag, 27. Oktober, Einlass ab 19 Uhr, für die Party ab 22 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau.

