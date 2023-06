Wochenende in Siegen mit Erzquell im Pop-up-Biergarten

Siegen. Die Erzquell Brauerei lädt ein und der in Geisweid öffnet der größte Flohmarkt wieder seine sprichwörtlichen Türen. Viel Freude!

In den Biergarten setzen, mit dem Fahrrad fahren oder Trödel kaufen. Das Wochenende verspricht wieder jede Menge Spaßiges.

Exklusives im Erzquell-Biergarten

Zumindest am Sonntag soll es so etwas wie Biergartenwetter geben. Recht passend also, dass die Erzquell auf ihrem Brauereihof in Bielstein ihren Pop-up-Biergarten öffnet. Die Wiese vor dem Braustübchen, so das Unternehmen, und das Gebäude der alten Tankstelle wurden neu hergerichtet. Auf der Karte steht neben den üblichen Erzquell-Bieren auch Exklusives, das es bislang nicht im Handel gibt. Etwa das unfiltrierte Zwickel oder ein „Fruity Ale“: Eröffnung am Freitag, 30. Juni, 18 bis 22 Uhr, Samstag, 1. Juli, 16 bis 22 Uhr, Sonntag, 2. Juli, 14 bis 18 Uhr, Erzquell Brauerei, Bielsteiner Straße 108, Wiehl.

Unterm Dach – der Geisweider Flohmarkt

Wieder treffen sich Händler und Besucher auf einem der größten Flohmärkte der Region. Unter der HTS in Geisweid werden laut Veranstalterangaben mehrere 10.000 Artikel angeboten – und sicher auch gekauft. Das Ordnerteam weist von 3.30 bis 7 Uhr den Händlern die Standplätze zu. Die Einfahrt erfolgt über die Stahlwerkstraße. Also nichts wie hin: Flohmarkt unter der HTS, Samstag, 1. Juli, 7 bis 13 Uhr, Stahlwerkstraße, Siegen-Geisweid.

Sir Psycho Sexy – Red Hot Chili Peppers

Ist zwar nicht das Original, kommt aber verdammt dicht ran. Psycho Sexy gilt als die bekannteste Red-Hot-Chili-Peppers-Tribute-Band Europas. Heißt also nicht nur zufällig fast genauso wie das bekannte Lied der Band um Frontmann Anthony Kiedis. Nun ist sie zu Gast in der Region: Freitag, 30. Juni, 20 Uhr, Zeche Bochum, Prinz-Regent-Straße 50-60, Bochum.

Siegtal Pur

Wer es noch nicht mitbekommen hat: Am Sonntag ist Kacheln mit dem AMG über die HTS absolut tabu. Gemütliches Dahingleiten mit dem Fahrrad ist angesagt. Wer schon immer mal mit dem Drahtesel – ob elektrisch unterstützt oder klassisch – etwa durch den Ziegenbergtunnel fahren wollte, sollte die Gelegenheit nutzen. Oder muss weitere zwölf Monate warten: Sonntag, 2. Juli, 9 bis 18 Uhr, von Siegburg bis Dreis-Tiefenbach.

Best of Punk in Siegen

Freunde guter Musik aufgepasst: Gutter Gods Cult präsentieren Gutter Punx #1. Mit dabei sind Youth Avoiders, Short Days, Reiz, Kontrolle, Burger Weekends, Pig Sweat und El Klappo: Samstag, 1. Juli, 16 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau. Karten kosten an der Abendkasse 25 Euro.

Premiere in der Siegerlandhalle

Das Studifestival Siegen feiert Premiere. Headliner ist die Kölner Band „Querbeat“, außerdem sind Alexander Marcus, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Ennio, 1986zig und Paula Carolina dabei: Donnerstag, 29. Juni, 16 Uhr, Siegerlandhalle, Siegen.

