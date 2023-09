Am Wochenende wird in Hilchenbach wieder kulinarisch gewandert. (Archivbild)

Freizeit Wochenende in Siegen: Mit Erzquell über den Bierweg wandern

Siegen. Wanderschuhe an den Füßen, Musik von Snoop Dogg im Ohr und Trödel aus Langenholdinghausen in der Tasche. Das Wochenende kann kommen.

Es ist Wochenende – bald. Und das sind unsere Tipps. Viel Spaß!

Wandern ist des Müllers Lust – in Bielstein

Die Erzquell Brauerei Bielstein, „Das Bergische Wanderland“ sowie der Heimatverein Bielstein sind Gastgeber des Wandertages in Bielstein. Nicht zuletzt geht es über den 13,4 Kilometer langen Bierweg, der Wanderinnen und Wanderer mit jeder Menge Informationen über Bier – und vielleicht auch mit Bier – versorgt. Los geht es auf dem Brauereihof, der zugleich das Ziel markiert: Sonntag, 24. September, 10 Uhr, Brauereihof Erzquell Brauerei, Bielstein.

Mr. Scorsese – Snoop Dogg in Köln

Wer wie ich die wichtigsten Jahre seiner Schulzeit in den 1990er Jahren durchlebt hat und in einem nicht gerade als bürgerlich zu bezeichnenden Stadtteil groß geworden ist, musste zwangsläufig Snoop Dogg begegnen. Geil. Anfang des Jahrzehnts noch im Schatten von Dr. Dre brachte der Ausnahmekönner 1993 mit „Doggystyle“ sein erstes Album heraus. Und jetzt kommt er nach Köln. Alle, die keine Karte mehr ergattern konnten oder können, dürfen sich meines Mitgefühls gewiss sein. Allerdings nur, wenn sie wissen, was Snoop Dogg als Snoop Scorsese gemacht hat: Donnerstag, 21. September, 20 Uhr, Snoop Dogg European Tour 2023, Lanxess Arena, Willy-Brand-Platz 3, Köln.



Achtung, Luftballons – hier gibt es Trödel

In Langenholdinghausen, einem der schönsten Siegener Stadtteile – häufig liegt der Ort nämlich auf meinem Heimweg – ist Dorftrödelmarkt angesagt. Zum ersten Mal. Überall, wo Luftballons hängen, wird Nützliches und Schönes angeboten, allerdings keine Lebensmittel: Samstag, 23. September, 10 bis 17 Uhr, Siegen-Langenholdinghausen.

Pawel Popolski tritt in Buschhütten auf. (Archivbild) Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Hoch die Tassen. Wieder jede Menge Wodka

Pawel Popolski ist wieder da. Zwar allein, aber im Gepäck hat er die schönsten Wodkalieder der Musikgeschichte, verspricht er. Das klingt überaus unterhaltsam: Sonntag, 24. September, 18 Uhr, Campus Buschhütten, Siegener Straße 152, Kreuztal-Buschhütten.

Jeansröcke – Max Goldt in Köln

Der Krapfen auf dem Sims, Chefinnen in bodenlangen Jeansröcken und Nackt in einem Märchenschloss voll wirklich schlechter Menschen. Der Kenner sieht sofort: Hier geht es um große Literatur. Stimmt. Max Goldt liest: Donnerstag, 21. September, 20 Uhr, Comedia Theater, Vondelstraße 4-8, Köln.

Lecker essen in Hilchenbach

Nochmal wandern. Diesmal kulinarisch. Die städtische Touristik-Information kooperiert mit vielen Vereinen und veranstaltet die inzwischen zweite kulinarische Wanderung auf dem Jung-Stilling-Rundweg in Grund. Auf zehn Kilometern geht es durch Hilchenbach. Wanderinnen und Wanderer sollten Appetit mitbringen: Sonntag, 24. September, 10 Uhr, Hilchenbach.

