Wochenende in Siegen mit Freak Valley und größtem Flohmarkt

Siegen. Das Wochenende steht an und wir wissen, wie es ein unvergessliches werden kann. Viel Freude mit unseren besten Tipps.

Noch nichts vor am Wochenende? Wir helfen gern – mit unseren Freizeittipps. Viel Spaß!

So klein hier im Tiny House

Für die einen der blanke Horror, für andere alternativlose Lebenseinstellung: Wohnen im Tiny House. Die Siegener Volkshochschule lässt Expertin und Tiny-House-Verfechterin Larissa Pferdemenges zu Wort kommen, und zwar online: Donnerstag, 4. Mai, 19 Uhr, Anmeldung auf vhs-siegen.de.

Das ist lange her, also ab nach Hagen

Schon mal an früher gedacht? Also, so richtig früher? Wer will, kann sich auf eine Zeitreise durch 470 Millionen Jahre Geschichte machen: Donnerstag und Freitag, 4. und 5. Mai, 10 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai, 11 bis 18 Uhr, Museum für Ur- und Frühgeschichte Wasserschloss Werdringen, Werdringen 1, Hagen.

In Geisweid ist wieder Flohmarkt angesagt – diesmal vielleicht ohne dicke Jacken. (Archivbild) Foto: Jürgen Schade

Trödel-Klassiker unter der HTS in Geisweid

Einen festen Platz im Terminkalender hat der laut Veranstalterangaben größte und schönste Flohmarkt Südwestfalens. Von März bis Dezember locken an jedem ersten Samstag im Monat Dutzende Trödler großes Publikum unter die HTS – auch bei wenig frühlingshaftem Wetter, denn alle Plätze sind überdacht: Samstag, 6. Mai, 7 bis 13 Uhr, Stahlwerkstraße, Siegen-Geisweid.

Mein Freund, der Baum

„Das Wochenende zum Entspannen nutzen, um Abstand und Erholung von der Hektik der vielen Anforderungen des Alltags zu gewinnen.“ Die Ankündigung der Deuzer Qulturwerkstatt mögen manche als vollmundig auffassen. Aber vielleicht hält das Waldbaden, was versprochen wird. Mitgebracht werden sollte Verpflegung: Samstag, 6. Mai, 10 bis 14 Uhr, Netphen-Grissenbach, Anmeldung auf qulturwerkstatt.de

Maloche made in Essen

Wie schuften geht, wissen nicht zuletzt Kohle-Kumpel. Die Führungen „Von Kohle, Koks und harter Arbeit“ erläutern das auch allen anderen: Donnerstag und Freitag, 4. und 5. Mai, 11.30 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181, Essen.

Hier ist was los – in Siegen

170 auf der Bühne und hoffentlich jede Menge davor. Das Oratorium Elisa mit Kantorei Siegen und Philharmonie Südwestfalen verspricht großes Spektakel: Sonntag, 7. Mai, 18 Uhr, Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, Siegen.

Siegen: Das wird laut

Freak Valley 2022 Refueled heißt es im Vortex. Mit Godsleep, Wolf Prayer und The Pighounds. Schüler und Studenten zahlen an der Abendkasse 16, alle anderen 20 Euro: Samstag, 6. Mai, Einlass ab 19 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau.

