Wochenende in Siegen mit Mallorca-Party: Karten gewinnen

Siegen. Am Unteren Schloss geht’s mit Sängern aus dem Bierkönig zur Sache. Bei Ikea zeigt Rolling Deep Tuning-Blech. Das wird ein feines Wochenende.

Dorflove oder singen in der Metropole. Oder doch lieber jede Menge schicke Autos? Das Wochenende verspricht erneut, ein ganz besonderes zu werden. Hier sind unsere Tipps. Viel Spaß!

Kreisligalegende und Malin Brown in Siegen – hier Tickets gewinnen

Mit „Malle total“ geht die Reihe Saturday Nightfever am Unteren Schloss der Gastronomen „Sausalitos“ und „Mirror“ in eine neue Runde. Mit dabei sind DJ One Ear, Kreisligalegende („Dorflove“), Malin Brown („Beim Saufen bin ich Mozart“) sowie Anonym & Dauerdicht. Und das Beste: Wir verlosen fünf mal zwei Karten. Einfach bis Freitag, 14. Juli, 12 Uhr eine Mail mit Namen und dem Betreff Malle Total an siegen@wp.de schicken: Saturday Night Fever, Samstag, 15. Juli, 17 Uhr, Unteres Schloss, Siegen.

Gute Musik mit zwei erstklassigen Songwritern

Beautiful Noise holt mit Liz Stringer und A Walking Leaf zwei wirklich gute Songwriter in den Vortex-Biergarten. Unbedingt hingehen, es lohnt sich: Freitag, 14. Juli, 20 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau.

Eine Frage der Kohle in Essen

Der Weg der Kohle auf der Zeche ist Thema der überaus informativen Führung „Über Kohle und Kumpel“: Donnerstag und Freitag, 13. und 14. Juli, 11 bis 16 Uhr, Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, 11 bis 17 Uhr, dauert eine Stunde, Zeche Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181, Essen, 0201/246810.

Rolling Deep: Auf dem Ikea-Parkplatz in Siegen ist wieder Tuning-Treffen angesagt. (Archivbild) Foto: Hendrik Schulz / WP

Rolling Deep: Tuningtreffen Siegen bei Ikea

Ganz viel schickes Blech gibt es beim Siegener Tuning-Treffen von Rolling Deep zu sehen. Und jede Menge zu gewinnen. Zum Beispiel ein Gewindefahrwerk für 2500 Euro oder ein Wochenende einen Hummer H2 zur freien Verfügung. Das Ganze ist für den guten Zweck, also, nichts wie hin: Sonntag, 16. Juli, 10 bis 18 Uhr, Ikea-Parkplatz, Wallhausenstraße 60, Siegen.

Zum Mikro greifen – diesmal in Köln

Unter der Dusche singen mag Freude machen, allerdings fehlt in den meisten Fällen das Publikum. Der Stars-Karaoke-Bus kann da Abhilfe schaffen: Samstag, 15. Juli, Schokoladenmuseum, Am Schokoladenmuseum 1a, Köln.

Dortmund lockt mit Sundowner

In Dortmund lässt sich der Tag auf ungewöhnliche Art verabschieden. Auf dem Hochofen wird ein Sundowner gereicht: Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juli, 20.30 Uhr, Phoenixplatz, Dortmund, sanfte-touren.de.

