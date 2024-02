Freizeit Wochenende in Siegen: Rettung mit der Paw Patrol

Siegen Der Karneval geht seinem Höhepunkt entgegen. Aber es gibt Hilfe – und einen Abschied. Viel Spaß mit unseren Tipps.

Keine Chance für Karnevalsmuffel

Auch eher der Karnevalsmuffel? Die Kids allerdings, sofern vorhanden, haben großen Spaß an dem bunten Treiben. Das kann ich aus eigener und unmittelbarer Erfahrung bestätigen. Es ist bunt, es ist laut, es ist süß. Die schönsten Veranstaltungen in der Gegend: Samstag, 10. Februar, 14.30 bis 20 Uhr, Kinderkarneval Girkhausen, mit dabei sind Tanzgarden und Sonja Ising. Samstag, 10. Februar, Scheuerfelder Kinderkarneval mit Paw Patrol, Kleinbahnhof Wiesenstraße. Sonntag, 11. Februar, 10 bis 13 Uhr (3 bis 7 Jahre), 15 bis 18 Uhr (8 bis 12 Jahre) Karneval für Kinder, Tanzstudio Eger, Sandstraße 160, Siegen. Sonntag, 11. Februar, 14.30 Uhr Kinder- und Familienkarnevalsparty, Dorfgemeinschaftshalle, Alte Waldstraße 19, Hünsborn.

Eine Nummer größer in Köln

Wenn es eine Nummer größer werden sollte, empfehlen sich die Schull- und Veedelszöch. Wie die Schirmherren, die Freunde und Förder des Kölnischen Brauchtums, mitteilen, gehen und fahren bereits am Karanvalssonntag mehr als 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf derselben Strecke wie der Rosenmontagszug durch die Stadt. Die Kostüme sind selbstgemacht und die von einer Jury gekürten besten Gruppen dürfen auch am Rosenmontagszug teilnehmen: Sonntag, 11. Februar, Start ist um 10 Uhr an der Severinstorburg, Köln. Alles weitere Wichtige findet sich hier.

Karneval in Köln. (Archivbild) Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Ein Siegener Abschied

Ticket to Happiness stellen ihre neue EP „Aufbruch“ vor. Das ist gut. Ein wenig traurig mag den einen oder anderen Fan aber die Tatsache stimmen, dass die Release-Party im Vortex zugleich das Abschiedskonzert von Sänger JP Bäumer ist, wie der Veranstalter mitteilt. Er will, heißt es weiter, aus familiären Gründen weniger Musik machen. Ach ja, Support sind übrigens die Jungs von Waldläufer: Freitag, 9. Februar, 19 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Weidenau.

Ein Tatort-Kommissar singt

Ältere Menschen kennen Stefan Jürgens als Tatort-Kommissar Robert Hellmann. Noch älteren Menschen wie mir ist er wegen RTL Samstagnacht ein Begriff. Der Mann ist aber auch ein großartiger Musiker. Mit „So viele Farben“ gastiert er in der Region: Freitag, 9. Februar, 20 Uhr, Weiße Villa in Dreslers Park, Kreuztal. Alles weitere Wichtige, auch zu Karten, findet sich hier.

Musik der Loveparade Berlin

Musik der Berliner Loveparade und von Raves wie Nature One oder Mayday verspricht die zweite Auflage von Unexpected Classics: Samstag, 10. Februar, Einlass ab 22 Uhr, bis 0 Uhr halber Eintritt, Club Petit, Frankfurter Straße 1, Siegen.

