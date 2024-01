Schlittenfahren am Wochenende in Siegen: überaus empfehlenswert. (Archivbild)

Freizeit Wochenende in Siegen: Schlittenfahren mit den Rockfreaks

Siegen Von Dieselheizer Ario bis Dyse und Holz. Das Wochenende in Siegen hat wieder jede Menge zu bieten. Hier sind unsere Tipps.

Blick zurück ohne Somuncu

Florian Schroeder wirft einen Blick zurück auf das Jahr 2023. Das macht er zwar ohne Serdar Somuncu – im Tipi am Kanzleramt war Ende des Jahres Schluss. Aber das dürfte den Abend nur unwesentlich weniger witzig machen: Freitag, 19. Januar, 20 Uhr, Tonhalle, Ehrenhof 1, Düsseldorf.

Monika Gruber in Siegen

Monika Gruber hat wieder ein Buch geschrieben, demonstriert, gegen die Regierung gepoltert und sah sich Verleumdungsvorwürfen ausgesetzt. Nun ist sie wieder auf den Bühnen unterwegs, mit „Ohne Worte“: Samstag, 20. Januar, 19.30 Uhr, Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, Siegen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Auftauchen in Bochum

Ist irgendwem Dieselheizer Ario noch ein Begriff? Richtig. Das war Claude Oliver Rudolphs Rolle in Wolfgang Petersens „Das Boot“. Jetzt fährt er wieder zur See, allerdings nur sprichwörtlich. Für Ingo Hauss und Hayo Lewerentz, die Macher der Elektronikgruppe U 96 – genau, auch das U-Boot von damals – spielt er die Rolle des Käpt‘n Nemo in dem neu bearbeiteten Jules-Vernes-Klassiker „20.000 Meilen unter dem Meer“. Eine Bochumer Premiere und ein echtes Erlebnis: Samstag, 20. Januar, 20 Uhr, Planetarium, Castroper Straße 67, Bochum.

Florian Schroeder gastiert in Düsseldorf. (Symbolbild) Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Die Rockfreaks feiern in Siegen

Endlich. Dieses Jahr, das wohlwollend betrachtet so lala begonnen hat, kann vielleicht doch tüchtig in Ordnung sein. Die Rockfreaks kündigen ihr erstes Konzert für 2024 an. Auf der Bühne stehen zwei echte Knaller: Dyse und Holz. Hingehen! Samstag, 20. Januar, Einlass 19 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau.

War Jesus weiß?

Wer auf die Idee gekommen ist, dass Jesus ein Weißer gewesen sein muss, weiß ich nicht. Wem das ebenso geht, kann sich von Sarah Vecera aufklären lassen. Sie liest aus ihrem Buch „Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus“: Freitag, 19. Januar, 19 Uhr, Ev. Kreuzkirche, Martin-Luther-Straße 1, Kreuztal.

Ab geht‘s nach unten

Frost, Schnee und vielleicht ein wenig Sonnenschein. Eigentlich super zum Schlittenfahren. Insbesondere, wenn Kinder dabei sind. Prima Strecken gibt es auf der Panzerwiese unweit des historischen Erlebniswalds Tiergarten in Weidenau, im Siegener Stadtteil Meiswinkel an der Berghofstraße, in Geisweid auf dem Ruhrst, unweit der Uni auf dem Haardter Berg oder auf der Lützel. Wer weitere Pisten kennt, die es sicher gibt, ich freue mich über Tipps: jens.plaum@funkemedien.de.

Rund um das Thema Beziehungen - hier gibt es weitere Texte:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland