Wochenende in Siegen: Wendler kommt zur großen Kirmes

Ein Lied kann eine Brücke sein – auch in Netphen

Die Freude über die neue Fußgängerbrücke zwischen Zinsenbach und Siegaue in Dreis-Tiefenbach ist groß. So groß, das zwei Tage lang gefeiert wird. Mit dabei sind Alphornbläser, Posaunenchor, Spielmannszüge und die Countryband „White Hawk“. Ebenfalls im Programm ist jede Menge Witziges für Familien mit Kindern: Samstag, 19. August, 14 bis 22 Uhr und Sonntag, 20. August, 11 Uhr, Bolzplatz in der Siegaue, Netphen-Dreis-Tiefenbach.

In Dortmund Hopfen und Malz verloren?

Sie war mal Deutschlands wichtigste Bierstadt. Davon ist nicht mehr allzu viel übrig. Dennoch gehört Gebrautes in Dortmund nach wie vor zu den spannenden Themen. Stadttour und Bierspaziergang folgen nun einer neue Route – inklusive Einkehr. Viel Spaß: Samstag, 19. August, 16 Uhr, Kirchhof Probsteikirche, Probsteihof 3, Dortmund.

Voll im Saft – mit Green Day

Wer wie ich in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren voll im Saft stand, mag Einiges zum Erfolg der Pop-Punker Green Day beigetragen haben. Wer nicht, vielleicht auch. Aber darum geht es hier nicht. Mit Green Bay kommt zwar nicht das Original. Die allerdings sind verdammt dicht an den großen Vorbildern: Freitag, 18. August, 20 Uhr, Pitcher, Oberbilker Allee 29, Düsseldorf.

Die neue Fußgängerbrücke in Dreis-Tiefenbach ist da – jetzt wird gefeiert. (Archivbild) Foto: Jürgen Schade

Mit Wein und Pizza Gutes tun

Wein und Pizza? Und das für den guten Zweck? Klingt gut und gibt’s am Wochenende in Wilnsdorf. Der Verein Wielands Freunde serviert mit Unterstützung des Wilnsdorfer Heimatvereins unter anderem Pizza aus dem Holzofen. Der Erlös soll an die Weihnachtsaktion des Round Table Siegen gehen. Die Engagierten besorgen Weihnachtsgeschenke für Kinder, die die Feiertage in der DRK-Kinderklinik auf dem Wellersberg verbringen müssen und nicht bei ihren Familien sein können: Samstag, 19. August, 14 Uhr, Backes, Wilnsdorf.

Ein Wochenende draußen – das Zeltfestival Ruhr

Als hätte ich es geahnt. Der bislang eher bescheidene Sommer kehrt nun so richtig zurück – und das Zeltfestival Ruhr beginnt. Am ersten Festival-Wochenende mit Krachern wie Marteria, Sportfreunde Stiller oder Tia Lou. Mein bescheidener Tipp: Hingehen! Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. August, Querenburger Straße 35, Witten, alle Infos zu Programm, Anfahrt und Parken gibt es hier.

Country am Bahndamm

Smokin’ Headsmen und From 7 to 7 sind zu Gast im Vortex, und zwa zur prognostiziertem Biergartenwetter im Biergarten. Wie passend: Freitag, 18. August, Einlass ab 18 Uhr, Karten kosten an der Abendkasse 18 Euro, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau.

Nochmal Kirmes – diesmal in Niederfischbach

Nach der Wendschen Kärmetze ruft die Föschber Kirmes mit jeder Menge Fahrgeschäften und vielerlei Attraktionen auf die Straßen. Die Kirmesgesellschaft Niederfischbach freut sich laut eigenen Angaben auf viele Besucher, „der Platz ist gerichtet“: Unter anderem ist Thomas Wendler mit seinem Autoscooter vor Ort: Samstag, 19. August, 14 bis 1 Uhr, Sonntag, 20. August, 13 bis 24 Uhr, Montag, 21. August, 15 bis 1 Uhr, Dienstag, 22. August, 11 bis 20. Uhr, Niederfischbach.

