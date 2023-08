In Geisweid ist wieder Flohmarkt angesagt. (Symbolbild)

Freizeit Wochenende in Siegen: Sido und der schönste Flohmarkt

Siegen. Es ist noch immer Festival-Zeit, aber so ganz ohne den größten Flohmarkt geht es auch nicht. Viel Freude mit unseren Wochenendtipps.

Der Sommer ist fast zu Ende, das Wochenende indes fängt gerade erst an. Sollten wir uns freuen? Warum nicht? Hier sind unsere Freizeittipps. Viel Spaß damit!

Musik auf’m Schießplatz – in Siegen

Das Bluestock Festival geht in eine neue Runde. Mit jeder Menge guter Musik und mehr Vielversprechendem auf dem alten Schießplatz der belgischen Truppen. Zum Line Up gehören Rogers, Destination Anywhere, Grafi, Sanner und Crimson Spirit. Auf der großen Wiese werden unter anderem Grafitti, Trendsports, Tattoos und Bubble Ball geboten: Samstag, 2. September, 15 Uhr, Erfahrungsfeld Schön und Gut, Klaus-Hoppmann-Weg, Siegen.

Weit weg von Nashville

Tenille Townes ist zwar ein gutes Stück weit entfernt von Nashville geboren worden. Nichtsdestotrotz hat die Kanadierin aus der Provinz Alberta eindrucksvoll Karriere als Country-Sängerin gemacht. Columbia Records Nashville etwa hat ihr 2020 erschienenes Album The Lemonade Stand herausgebracht: Samstag, 2. September, 19 Uhr, Tsunami Club, Im Ferkulum 9, Köln.

Wieder unter’m Dach in Geisweid

Er ist mehr als 50 Jahre alt und nach wie vor einer der größten und für viele auch schönsten Flohmärkte der Region. Und wie an nahezu jedem ersten Samstag im Monat öffnet der Geisweider Flohmarkt auch an diesem Wochenende seine sprichwörtlichen Türen früh am Morgen. Parkplätze gibt es ausreichend, versprechen die Veranstalter, Waren sowieso und trocken bleiben Händler und Besucher auch. Ist immerhin unter der elend langen HTS: Samstag, 2. September, 7 bis 13 Uhr, Stahlwerkstraße, Siegen-Geisweid.

Sido (links) und Karl Lauterbach diskutieren über Cannabis-Legalisierung. Foto: Fabian Sommer / dpa

Männer mit Bart zu Gast in Gießen

Männer mit Bart und Brille sind häufig nicht nur überaus sympathisch, sie stellen mitunter auch die richtigen Fragen. Zum Beispiel Sido, der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wissen wollte: „Wann hast du das letzte Mal einen durchgezogen?“ Wer den Rapper und Unternehmer live sehen will, muss am Wochenende nur ein paar Kilometer auf der Autobahn auf sich nehmen. Mit Bausa, Kool Savas, Montez und vielen anderen Künstlern ist er bei Hokus Pokus Festiwelt: Freitag und Samstag, 1. und 2. September, WM-Arena, Karl-Glöckner-Straße/Schiffenberger Weg, Gießen, alles weitere Wichtige, auch in Sachen Anfahrt, Parken, Programm und Eintritt, gibt es hier.

Jede Menge Metal hinter’m Bahndamm

Metal-Fans aufgepasst: Gutter Gods Cult holen Depravation, A Secret Revealed und Praise The Plague ins Vortex: Freitag, 1. September, Einlass 19 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland