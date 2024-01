Die City-Galerie in Siegen. (Archivbild)

Freizeit Wochenende in Siegen: Superstars in der City-Galerie

Siegen Glühwein am Wochenende, die Vorlieben eines ungewöhnlichen Ermittlers und eine besondere Überraschung für Kinder. Hier sind unsere Tipps.

Wodka Gimlet, bitte

Einer meiner liebsten Ermittler ist Sean Duffy. Autor Adrian McKinty schickt den katholischen Beamten der Royal Ulster Constabulary ins protestantische Nordirland, nach Carrickfergus. Der Mann liebt Wodka Gimlet aus geeisten Pint-Gläsern, seinen dunklen BMW und Joy Division. Das wiederum bringt uns zum Punkt – abgesehen vom Wodka. Transmission kommen in die Region. Das ist zwar nicht Joy Division, aber der „Sound of Joy Division“. Hingehen lohnt sich: Donnerstag, 25. Januar, 20 Uhr, Die Kantine & Yard Club, Neusser Landstraße 2, Köln.

Selbstbewusste Frauen in Siegen

Nicole Staudinger gastiert in der Stadt. Die Autorin präsentiert in ihrer Lese-Show „Best of Kwien“ eine unterhaltsame Mischung aus ihren Büchern, darunter „Schlagfertigkeitsqueen,“ „Leicht gesagt,“ und „Läuft schon!“, wie der Veranstalter mitteilt. Im Fokus: das Selbstbewusstsein von Frauen stärken: Samstag, 27. Januar, 20 Uhr, Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, Siegen.

Schwarzes Gold, frisch gewaschen

Das größte Gebäude der ohnehin ziemlich großen Zeche Zollverein steht im Zentrum der Führung „Kohlenwäsche mit Ausblick“. In der Kohlenwäsche wurde die Kohle von allem anderen getrennt, was nicht zu verwenden war, und der Größe nach sortiert. Durchaus faszinierend: Donnerstag bis Sonntag, 25. bis 28. Januar, 11.30 bis 15.30 Uhr, Zeche Zollverein, Besucherzentrum, Gelsenkirchener Straße 181, Essen.

Glühwein am Rheinufer

Anhänger der Dialektik oder des Sokratischen Gespräches mögen an Glühwein bei zehn Grad und mutmaßlich Regen nichts Seltsames finden. Andere würden vielleicht protestieren: Wie kann man nur? Ich sage, warum nicht? Also: „Glüh‘ dich glücklich!“ Mit Glühwein, DJ‘s und allem anderen Zapp und Zupp: Donnerstag, 25. Januar, 18 bis 24 Uhr, Kasematten am Rheinufer, Düsseldorf.

Die große Zeit des Peter Alexander

Sagen irgendwem Gitte und Rex noch etwas? Oder Caterina Valente? Julia Nikolajczyk, Thorsten Schäffer und Udo Kempen zeigen, was diese ehemals großen Schlagerstars auf die Schallplatte gebracht haben. In „Ich zähle täglich meine Sorgen“ – auch eine Art, gut durch die Woche zu kommen – stehen die drei laut eigenen Angaben mit Petticoat, Fliege und einem bunten Strauß voller „Gute-Laune-Musik“ auf der Bühne: Sonntag, 28. Januar, 16 Uhr, Lyz, St.-Johann-Straße 18, Siegen.

Die Kohlenwäsche auf der Zeche Zollverein. (Archivbild) Foto: Volker Hartmann / FFS

M.I.C.K.E.Y. M.O.U.S.E.

Auf Kinder wartet am Wochenende eine besondere Überraschung. Mickey Mouse und Minnie sind unterwegs. Wer also noch keine Gelegenheit hatte, die beiden zu treffen, bitteschön: Samstag, 27. Januar, 13 bis 18 Uhr, City-Galerie, Am Bahnhof 40, Siegen.

