Wochenende in Siegen: Von Freak Valley sofort zu Beyoncé

Experten am Werk – in Siegen-Meiswinkel

Der SSV Meiswinkel/Oberholzklau begeht 75-Jähriges und zeigt, dass Fußballer durchaus Experten sein können, was das Feiern angeht. Höhepunkte sind die Erzquell Party am Freitag, 16. Juni, und das Konzert von Unart am Samstag, 17. Juni: Beginn am Freitag ist um 20 Uhr, am Samstag um 19 Uhr, Sportplatz Auf der Södde, Siegen-Meiswinkel.

Großes Spektakel – mit Beyoncé

Lust auf eine Legende? Beyoncé gastiert auf ihrer Renaissance World Tour in Köln. Karten dürften rar und teuer sein. Aber das kann man sich bei Legenden eben nicht immer aussuchen: Donnerstag, 15. Juni, 18.30 Uhr, Rhein-Energie-Stadion, Aachener Straße 999, Köln.

Wieder gute Musik im Vortex

Liebhaber guter Musik kommen im Vortex auf ihre Kosten. Gleich drei Punkbands stehen auf der Bühne. Snuff, Skin of Tears und For Heads Down: Freitag, 16. Juni, Einlass 19 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau, Tickets gibt es für 20 Euro an der Abendkasse.

Clockwork Orange: Lesen bildet – Theater auch

Schonmal Anthony Burgess’ Clockwork Orange gelesen? Schwere Kost. Aber es lohnt sich. Wer das nicht überzeugend genug findet und auch keine Lust auf Stanley Kubricks Verfilmung hat, das Theater der Keller in der Tanzfaktur zeigt die Bühnenfassung: Samstag, 17. Juni, 20 Uhr, Theater der Keller in der Tanzfaktur, Siegburger Straße 233w, Köln.

In aller Freundschaft große Feste feiern

Bunt wirds in der Oberstadt. Laut städtischen Angaben zeigen sich knapp 50 Vereine, Initiativen und Organisationen aus mehr als 20 Nationen beim Freundschaftsfest, und zwar unter dem Motto Integration (er)leben: Samstag, 17. Juni, 14 Uhr, Oberes Schloss, Siegen.

Historisches unter Wilnsdorfer Sonne

Die Feiern nehmen kein Ende. Das Museum Wilnsdorf blickt auf 30 Jahre zurück. Unter anderem schlagen 70 historische Akteure im FreiRaum, auf dem Platz vor dem Museum und im Museum selbst mit Zelten, Ständen oder Buden ihr Lager auf, so die Museumsleitung. Hingehen lohnt sich: Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, 11 bis 18 Uhr, Museum Wilnsdorf, Rathausstraße 9, Wilnsdorf.

