Wochenende in Siegen: Wieder legendäre Party im Meyer

Siegen. Feiern, staunen oder mal wieder draußen unterwegs sein: Gelegenheiten, Spaß zu haben, gibt es genug. Bitte schön, unsere Wochenendtipps.

Auch Ferien machen Wochenende. Jede Menge los ist trotzdem. Viel Freude mit unseren gesammelten Tipps.

Freudenberger Stadtteil feiert Geburtstag

Und das Feiern geht weiter. In Plittershagen blickt man auf 975 Jahre zurück. Die Freiwillige Feuerwehr legt am Samstag um 15 Uhr mit einer Zugübung los, ab 20 Uhr steht die Band „Cross Tie Walker“ auf der Bühne. Am Sonntag tritt nach dem Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, ab 13 Uhr der Musikverein Concordia Friesenhagen auf: Samstag, 24. Juni, ab 15 Uhr und Sonntag, 25. Juni, ab 10 Uhr, Plittershagen.

Es wird gesungen am schicken Schloss

Fünf Grammys haben nicht allzu viele Ensembles gewonnen. Umso besser, wenn solche Künstler in der Region zu Gast sind. Die „Swingles“, früher unter dem Namen Swingle Singers unterwegs, zählen zu den Top 5 der internationalen Vokalmusik-Szene, teilt Kultur Siegen mit – und hat die Könner ins Sommer-Programm geholt: Samstag, 24. Juni, 21 Uhr, Oberes Schloss, Siegen. Bei schlechtem Wetter wird der Auftritt ins Lyz, St.-Johann-Straße 18, Siegen, verlegt.

Beton ist eine Schönheit, nicht nur in Siegen

Wer einen Blick in die eine oder andere Ecke Siegens wirft, könnte meinen, Stadtplaner, Architekten und Bewohner könnten einen nicht zu verhehlenden Hang zu Beton pflegen. Wer dann noch einen Ausflugstipp geben will, könnte es mit diesem versuchen: Führung „Aus Liebe zum Beton: spektakuläre Bauten der 60er Jahre im Uni-Viertel“: Freitag, 23. Juni, 14.30 Uhr, vor der Kirche St. Johannes XXIII., Berrenrather Straße 127, Köln.

Immer schön: der Abenteuerspielplatz am Oberen Schloss. (Archivbild) Foto: Hendrik Schulz / WP

Solo auf der Bühne – in Köln

Punk-Musikerin Teri Gender Bender hat „Le Butcherettes“ in Guadalajara mitgegründet und ist unter anderem mit den „Bosnian Rainbows“ unterwegs. Jetzt allerdings tourt sie solo über die Bühnen: Sonntag, 25. Juni, 21 Uhr, Blue Shell, Luxemburger Straße 32, Köln, Tickets kosten an der Abendkasse 29,60 Euro.

Orte für junge Abenteurer

Ab nach draußen. Und zwar mit den Kids. Jede Menge schicke Spielplätze, warten darauf, von den Kleinen erkundet zu werden. Etwa der Spielplatz am Alten Bahnhof in Deuz, der Spielplatz am Oberen Schloss in Siegen oder das jüngste Mitglied im Club der schönsten Orte für junge Abenteurer: der kürzlich wieder eröffnete Robinsonspielplatz in der Kreuztaler Fritz-Erler-Siedlung. Viel Spaß!

Luft und Liebe in Siegen

Das Meyer kündigt für das Wochenende seinen legendären Noiseclub an. Um „Luft und Liebe“ geht es diesmal, und zwar mit DJ Astir. Hingehen: Samstag, 24. Juni, 23 Uhr, Meyer Hindenburgstraße 7a, Siegen.

