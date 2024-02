Wochenende in Siegen: Wieder Protest gegen Rechtsextreme

Siegen Das Wochenende in Siegen wird witzig und mitunter politisch. Hier sind unsere besten Tipps. Wir wünschen viel Spaß!

Gegen Nazis in Siegen

„Nazis raus“: nochmal gegen Rechtsextremisten aufstehen. Diesmal zwar nicht auf der Straße, dafür aber im Vortex. Weil The Butcher Sisters ihren Auftritt erneut verschieben müssen, stehen No Guidance, Slab Strike, The Watcher und Hollow Grounds auf der Bühne: Der Erlös aus dem Eintritt soll an die Jugendkampagne „Kein Bock auf Nazis“ gehen: Freitag, 2. Februar, Einlass ab 19 Uhr, Vortex Surfer Musikclub, Auf den Hütten 4, Siegen-Weidenau.

Außergewöhnliche Musik in Dormtund

Kostantis Pistiolis ist Alleinunterhalter im besten Sinne. Der Mann spielt Musik mit Elementen aus Kleinasien, Thrakien, Mazedonien und Epirus, wie es dazu in der Ankündigung heißt. Neugierig geworden? Hingehen! Donnerstag, 1. Februar, 20 Uhr, Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstraße 50-58, Dortmund, 0231/5025145.

Schockverliebt in die Bayern?

Schockverliebt: Auch eine seltsame Vokabel, mit der ich eher Unangenehmes verbinde. Thomas Tuchel etwa sagte, dass er sich in seine neue Bayern-Mannschaft schockverliebt habe, nachdem die Truppe mit 0:3 von Manchester City verprügelt worden war. In einer Sendung, in der zwei, die sich zuvor nicht kannten, ziemlich schnell heiraten müssen, gesteht die Braut, dass sie sich in den Bräutigam schockverliebt habe. Nur um später zu sehen, wie der Typ peinlich lange vor dem Standesbeamten zögert und Übles fürchten lässt. Dass es aber auch anders gehen und kluge Menschen mich durchaus Lügen strafen können, beweist das Improtheater Selbstauslöser mit – na? Richtig – Schockverliebt: Freitag, 2. Februar, 20 Uhr, Bürgerhaus Stollwerck, Altstadt-Süd, Dreikönigenstraße 23, Köln, 0221/991108-0.

Strategien gegen Holocaust-Leugner

Auschwitz, Antisemitismus und Holocaustleugnung: Der eine oder andere könnte da durchaus Nachhilfe gebrauchen. Publizist Jürgen Langowski bietet sie: Donnerstag, 1. Februar, 19 Uhr, Stadtarchiv - Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte, Wittener Straße 47, 0234/9109510.

Mit Experten unter der Bochumer Erde unterwegs

Das ist herrlich: Bei „Triff den Bergmann“ erzählen Bergbauexperten von ihrer jahrelangen Arbeit: „An verschiedenen Stationen können Sie ehemalige Bergleute im Anschauungsbergwerk antreffen, die Ihnen hautnah und authentisch spannende Geschichten von unter Tage erzählen“, versprechen die Ausstellungsmacher: Sonntag, 4. Februar, 11 bis 15 Uhr, Deutsches Bergbau-Museum, Am Bergbaumuseum 28, Bochum, 0234/5877220.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland