Wochenende in Siegen: Zum Diplom 3 Bier und 1 Schnaps

Siegen Das letzte Wochenende vor dem Fest steht an. Zur Auswahl: Musik für den Frieden, Ungewöhnliches im Leimbachstadion und jede Menge mehr.

Hartes in Siegen

„Techno brings peace“ findet der Club Petit und packt am Wochenende vier Künstler in sein Line-up. Acid Attack, Meek Fly, Numondo und Merlin Massaker lassen Hard Techno auf Hard Tekk treffen: Freitag, 15. Dezember, 22.30 Uhr, Club Petit, Frankfurter Straße 1, Siegen.

Raketen im Dortmunder Tanzsaal

Rockin‘ Around The Christmas Tree ist eines der letzten Festivals in Nordrhein-Westfalen, das in diesem Jahr noch stattfindet. Wer 2023 also so toll fand, dass er oder sie sich gebührend davon verabschieden möchte, kann sich ein wenig Rockabilly gönnen. Die Bands haben tolle Namen wie „The Ballroom Rocktes“ oder „Bun-Jon & The Big Jive“: Freitag, 15. Dezember, Einlass 20 Uhr, Samstag, 16. Dezember, Einlass 18 Uhr, Sonntag, 17. Dezember, Einlass 16 Uhr, Musiktheater Piano, Lütgendortmunder Straße 43, Dortmund.

Musik im Leimbachstadion

Na, auch der Meinung, ein begnadeter Weihnachtsliedersänger zu sein, dem bislang lediglich das Publikum fehlte? Dann ist vielleicht das Siegener Leimbachstadion am Wochenende die richtige Adresse. Die Arbeitsgemeinschaft der Christlichen Kirchen in Siegen-Wittgenstein und Olpe und die Sportfreunde Siegen kündigen das inzwischen sechste Weihnachtssingen in der Heimat des Oberligisten an. Und wer nicht ganz so textsicher ist, kann sich eines der Liederhefte schnappen, die verteilt werden: Sonntag, 16. Dezember, Einlass 15 Uhr, Leimbachstadion, Leimbachstraße 263, Siegen.

Ice Cube zum Fest

O‘Shea Jackson wurde in Baldwin Hills in den USA geboren. Das mag mäßig spannend klingen. Allerdings nur bis zu dem Augenblick, als er mit Dr. Dre und Eazy-W die Gruppe NWA gründet. O‘Shea Jackson nannte ihn aber fast niemand mehr. Für Leute wie mich – Fans – war er Ice Cube. Mehrere Alben, Filme, Serien und Drehbücher später kommt der Rapper in die Region und zeigt, was es toll zu finden gilt an US-amerikanischer Kultur: Donnerstag, 14. Dezember, 20 Uhr, Rudolf Weber Arena, Arenastraße 1, Oberhausen.

Diplom in Köln gemacht

Warum das Jahr nicht mit einem echten Abschluss beenden? Bei der „Lustigen Brauhaustour durch Köln“ winkt nach bestandener Prüfung – gibt‘s da eigentlich auch einen schriftlichen Teil – ein Diplom. Und drei Kölsch und ein Schnaps: Freitag und Samstag, 15. und 16. Dezember, 18.30 Uhr, WDR Café, Wallrafplatz 5, Köln. In Düsseldorf hat‘s bumm gemacht

In Düsseldorf hat‘s Bumm gemacht

„Endlich komplett betrunken“ ist der Titel des jüngsten Albums von „Bärchen und die Milchbubis“. Hübsch, nicht? In Düsseldorf wollen die Post Punker im Wesentlichen Stücke aus „Dann macht es Bumm“ aus den frühen 1980er Jahren spielen: Freitag, 15. Dezember, 20.30 Uhr, Zakk, Fichtenstraße 40, Düsseldorf.

Das letzte Wochenende vor dem Fest steht an. (Symbolbild) Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland