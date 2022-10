Vorhersage Wochenende: Raus in die Natur? So wird das Wetter in Siegen

Siegen-Wittgenstein. Morgens kalt und tagsüber sonnig – der Herbst zeigt sich gerade von seiner schönsten Seite. Carsten Beyer, Meteo Siegerland, sagt wies weitergeht

Nach Boden- und auch Luftfrost am Freitagmorgen, 7. Oktober, und milden Temperaturen von bis zu 19 Grad tagsüber kommt in der Nacht und Samstagvormittag eine schwache Kaltfront mit etwas Regen und Wind ins Kreisgebiet – und Sonntag kommt die Sonne zurück. Das ist die Prognose von Carsten Beyer, Wetterexperte bei Meteo Siegerland.

„Die Nächte bleiben frisch mit teils Bodenfrost, wie es sich im Herbst auch gehört“, so Beyer weiter, tagsüber erwärmt es sich auf bis zu 18 Grad. Er mahnt zudem zur Vorsicht: Die Herbstzeit berge oft Überraschungen in Sachen Nebel und Hochnebel, „da kann es unerwartet dichte Suppe geben“.

Am Samstagmorgen regnet es erstmal in Siegen-Wittgenstein

Die Hochdruckbrücke der Hochs „Timeo“ und „Ulrich“, die sich vom Atlantik bis nach Südosteuropa erstreckt, enthält wetterwirksame, milde Meeresluft, erläutert der Experte. Das sorge für goldenes Oktoberwetter, bis am Samstag von Nordwesten her Tief „Yael“ eine schwache Kaltfront mit wechselhafter, windiger und auch nasser Witterung aufzieht. Ab Sonntag nimmt dann der Einfluss von Hoch „Vangelis“ wieder zu.

Am Freitag kommen ab abends erste Wolken aus Westen immer näher, Höchsttemperaturen 13 bis 19 Grad, schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht zunächst gering bewölkt bis klar, später von Nordwesten her allmählich stärker bewölkt und gegen Morgen von Nordwesten auch aufkommender, meist leichter Regen. Tiefsttemperaturen 8 bis 5 Grad.

Die gute Nachricht: Ab Samstag wird der Herbst in Siegen-Wittgenstein wieder schön

Der Samstag zunächst stark bewölkt bis bedeckt, bis zum Mittag nach Südosten abziehender Regen. Dann zunehmende Auflockerungen und nur örtlich einzelne Schauer möglich. Höchsttemperaturen 11 bis 17 Grad, meist mäßiger, im Norden und im Bergland zeitweise frischer Wind mit teils starken Böen aus West. In der Nacht zu Sonntag gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel möglich bei Tiefsttemperaturen von 4 bis 2, in Hochtälern örtlich bis -1 Grad. Gebietsweise Frost in Bodennähe.

Am Sonntag nach Nebelauflösung dann gering bewölkt oder wolkenlos mit Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von 13 bis 18 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind um Südost. Montag wird es nach Nebelauflösung wieder heiter, im Tagesverlauf auch mal mit mehr Wolken bei Höchsttemperaturen von 12 bis 18 Grad und schwachem bis mäßigem Wind, von Süd auf West drehend.

