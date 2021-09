Workshop in Siegen: Reparieren und Upcyclen statt Wegwerfen

Siegen. In Siegen können Interessierte am 25. September an einem Kreativ-Workshop und einer Fahrradwerkstatt teilnehmen und Upcycling-Ideen verwirklichen.

Statt eine Konservendose einfach wegzuschmeißen, kann man sie auch für andere Funktionen neu verwenden. Auch ein Fahrrad mit kleineren Schäden kann repariert werden. Wie kreatives Dosen-Upcycling und Fahrradreparatur vonstatten gehen, erfahren Radlerinnen und Radler, Hobbykünstlerinnen und -künstler am Samstag, 25. September, von 10 bis 13 Uhr unter den Arkaden des Unteren Schlosses in Siegen.

Projekt der Uni Siegen setzt sich für Upcycling ein

Das Haus der Wissenschaft der Universität Siegen lädt dazu ein, am Projekt „Reparieren und Upcyclen statt Wegwerfen“ aktiv teilzuhaben, wie es in einer Mitteilung heißt. Den Kreativ-Workshop leitet die Künstlerin Silke Krah, für die Räder ist die Werkstatt des Vereins AlterAktiv verantwortlich. Das Event findet im Wissenschaftsjahr 2020/2021 „Bioökonomie“ statt.

Das Haus der Wissenschaft der Universität Siegen war im Gemeinschaftsantrag „Bioökonomie findet Stadt“ des Strategiekreises Verortung von Wissenschaft in der Stadt (Wista) erfolgreich. Banner zu Wissenschaftsprojekten aus dem Bereich der Bioökonomie wurden von zehn Wista-Partnern erstellt und sind in allen Städten zu sehen – in Siegen am Bauzaun des Johann-Moritz-Quartiers in Siegens Unterstadt. Die Gesamt-Projektleitung hat der Verein ProWissen Potsdam inne. Gefilmt wird das Event zum Wissenschaftsjahr vom Verein „Science2Public“ aus Halle an der Saale. Unter https://wissenschaft-in-der-stadt.de sind alle Projekte und Veranstaltungen einsehbar. Unter diesem Link wird auch der Filmbeitrag aus Siegen zu sehen sein.

Siegen: Das können die Teilnehmer beim Workshop gestalten

Wer Lust hat, aus leeren Konservendosen neue Alltagsgegenstände zu basteln, mit Sprühlack und anderen Materialien zu arbeiten und sich Anleitung von Silke Krah zu holen, kann an dem Upcycling-Workshop teilnehmen. Dort werden ein paar Ideen vorgestellt und ausprobiert, zum Beispiel, was sich aus leeren Dosen noch alles machen lässt: Eine Laterne, ein Behältnis für Stifte, ein Blumenübertopf und alles im ganz eigenen, originellen Design.

Hierzu wird mit Hammer und Nagel gearbeitet, um beispielsweise ein Lochmuster zu entwerfen oder mittels der Serviettentechnik eine außergewöhnlich farbenfrohe Oberfläche zu erhalten. Auch die Form einer Dose lässt sich mit ein paar gezielten Handgriffen, etwas Farbe und Dekomaterial in eine Krone verwandeln, die u. a. als hübscher Übertopf für eine Topfpflanze verwendet werden kann.

Mitgebracht werden sollten leere, saubere Konservendosen. Es steht aber auch ein großer Vorrat an Dosen zur Verfügung. Alles andere an benötigtem Material oder Werkzeug zum Ausprobieren ist vor Ort. Eingeladen sind auch Radfans, die Hilfe bei Reparaturen oder aber Tipps und Tricks von den Experten der Fahrradwerkstatt von AlterAktiv benötigen.

Siegen: Das sind die Corona-Schutzmaßnahmen bei den Veranstaltungen

Zugänglich ist die Veranstaltung des Hauses der Wissenschaft der Uni Siegen für Geimpfte, Genesene und Getestete (Covid-19-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein). Entsprechende Nachweise werden vor Ort überprüft. In der Open-Air-Fahrradwerkstatt gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern. Wo dieser unterschritten wird, sind FFP2-Masken zu tragen.

Für den Workshop zum Dosen-Upcyclen besteht wegen der gemeinsamen Kreativarbeit Maskenpflicht. Eröffnet wird das Event um 10 Uhr von Siegens Bürgermeister Steffen Mues und Prof.in Dr. Petra Vogel, Prorektorin für Internationales und Lebenslanges Lernen. Zugeschaltet wird der Volkswirt und Postwachstumsökonom Prof. Dr. Niko Paech via Zoom. Die Veranstaltung endet um 13 Uhr. Teilnehmer sollten sich mit den Filmarbeiten einverstanden erklären.

Workshop in Siegen: Hier geht’s zur Anmeldung

Insgesamt stehen im Workshop 15 Plätze zur Verfügung. Eine Anmeldung unter Mail dunya.rebaya@uni-siegen.de ist erforderlich.

Sollten Teilnehmer zur Gestaltung der Konservendosen nicht die zur Verfügung stehenden zweieinhalb Stunden benötigen, kommen Nachrückerinnen und Nachrücker zum Zuge.

