Wurstekommission Salchendorf: Die schönsten Bilder vom Umzug

Netphen-Salchendorf. 25 Wagen und Fußgruppen, 2000 Zuschauer: Der Umzug der Wurstekommission Salchendorf an Silvester ist eine riesige Party. Hier gibt’s die Bilder.

Rund 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Silvestertag den Umzug der Wurstekommission Salchendorf. 25 Wagen und Fußgruppen waren nach zwei Jahren Coronapause dabei und bewegten sich, angeführt vom Panikorchester, von der Johannlandstraße zum „Bermuda-Dreieck“ (Kreuzung Schulstraße/Albert-Klenner-Straße/Deuzer Weg). Dort wurde das „Salchendorfer Witz- und Intelligenzblatt“ von den beiden Vertretern des Ältestenrats der Wurstekommission verlesen. Sebastian Landberger und Benedikt Küppers trugen vor, was in den vergangenen zwei Jahren im Ort geschehen ist. Zu den Wagen der Burschenschaft der Wurstekommission hatten sich auch Vereine aus dem Johannland hinzugesellt.

Die Mitglieder der Wurstekommission hatten einiges nachzuholen. Schöner und moderner sind die Wagen geworden, und die Themen stammten nicht nur aus dem Dorf, sondern aus aller Welt. „Es ist toll, wie groß das Interesse im Dorf ist. An so viele Zuschauer wie heute konnten sich viele der 65 Mitglieder nicht erinnern,“ sagte Paul Brüssler, ehemaliges Vorstandsmitglied.

Die Erde mit Fieber: Die Wurstekommission Salchendorf macht bei ihrem Umzug am Silvestertag auch den Klimawandel zum Thema. Foto: Jürgen Schade

Wurstekommission Salchendorf: Klimaschutz und Fußball-WM sind Themen beim Umzug

Die Themen reichten von der Energiewende oder dem Fässchen Gerstensaft über den Klimaschutz bis zur Krankenhauskrise. Das 9-Euro-Ticket stand ebenso im Fokus wie die Fußball-WM in Katar – inklusive einem goldenen Siegerpokal mit eingearbeitetem Totenschädel. Auch in die Nachbargemeinde Wittgenstein ging es mit satirischem Charme, denn ein Wisent hatte sich nach Salchendorf verirrt und sprang auch hier über Hürden. Und auch, was die Tiere bewegte, war zu lesen: „Wittgenstein interessiert mich einen Scheiß. Ich geh‘ jetzt in den Hochsauerlandkreis.“

Während des Umzugs gingen die übrigen zwölf Vertreter des Ältestenrats von Haus zu Haus, um dort Wurst- und Geldspenden zu erbitten. Dabei verkauften sie auch ihr in dieser Woche angefertigtes Blatt mit allerlei Anekdoten. In dieser „Zeitung“ werden die Motive auf den Wagen näher erläutert und weitere Begebenheiten preisgegeben.

Netphen: Wurstekommission Salchendorf wünscht singend ein frohes neues Jahr

Nachdem der Zug von seinem langen Weg, auf dem er mehrmals den Ortskern kreuzt, zurückkehrt, werden alle Wagen in der Dämmerung am alten Dreschplatz verbrannt um alle „Sünden“ des Jahres vergessen zu machen. Kurz vor dem Jahreswechsel versammeln sich dann alle Feiernden in der Ortsmitte, danach ziehen die Mitglieder noch einmal singend durch die Straßen, um allen Dorfbewohnern ein frohes neues Jahr zu wünschen.

Mit 25 Wagen und Fußgruppen zieht die Wurstekommission Salchendorf durch den Netphener Stadtteil. Rund 2000 Menschen sehen zu. Foto: Jürgen Schade

