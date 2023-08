Zerstörungsfahrt durch Freudenberg: Am Ende fünf Verletzte

Freudenberg. Auf mehreren hundert Metern baut ein Golf-Fahrer in Freudenberg einen Unfall nach dem anderen. Was ist passiert?

Bis in den späten Samstagnachmittag war die Bahnhofstraße in Freudenberg nach einem schweren Verkehrsunfall insgesamt sechs Stunden lang voll gesperrt. Ein Spezial-Unfall-Aufnahmeteam aus Euskirchen hatte anrücken müssen, um einen Verkehrsunfall zu untersuchen. „Mit einem genaueren Ergebnis können wir erst am Montag rechnen“, sagt der Dienstgruppenleiter der Polizei-Leitstelle Michael Zell.

Gegen 11.15 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem schwarzen VW-Golf GTI die Bahnhofstraße von Büschergrund kommend in Fahrtrichtung Innenstadt Freudenberg. Schon auf den Weg dorthin hatte der Fahrer mehrere Unfälle verursacht, die jedoch in kleineren Rahmen waren. Die Polizei spricht von einer Unfallstrecke von mehreren hundert Metern. In Höhe der Fließenhardtstraße im Kreuzungsbereich Olper Straße/Oststraße krachte der Pkw schließlich mit voller Wucht in die Fahrerseite eines Kleinwagens, der aus der Fließenhardtstraße bei Grün in den Kreuzungsverkehr hineingefahren war. Bei dem Aufprall wurde der Kleinwagen herumgeschleudert und blieb total demoliert liegen. Der VW Golf krachte daraufhin noch gegen weitere Fahrzeuge und kam erst nach rund 60 Metern ebenfalls total beschädigt zum Stillstand.

Zwei Menschen in Autos eingeklemmt

Insgesamt waren vier Fahrzeuge in dem Unfall verwickelt. Die Feuerwehr aus Freudenberg und Büschergrund musste zwei eingeklemmte Personen schwer verletzt aus dem Wrack herausschneiden. Drei weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt.

