Deuz. In Deuz brennt es in der Nacht in altem Fachwerkhaus. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort und finden eine Bewohnerin im Gebäude

Zahlreiche Einsatzkräfte wurden in der Nacht zu Donnerstag, 13. April, zu einem Zimmerbrand in Deuz gerufen, eine 62-jährige Frau wurde in Sicherheit gebracht. Das Haus an der Kölner Straße ist den Angaben zufolge derzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache ist unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Gegen 23.20 Uhr am Mittwochabend war das Feuer im Obergeschoss des alten Fachwerkhauses ausgebrochen, bei Eintreffen der Feuerwehrleute aus Netphen, Deuz, Grissenbach und Nenkersdorf drang Rauch aus Fenstern und Türen, die Etage war verqualmt. Die Feuerwehr brachte die Drehleiter in Stellung, während ein Trupp unter Atemschutz ins Haus vordrang. Löschwasserversorgungen wurden aufgebaut und die Kölner Straße komplett gesperrt.

Hausbewohnerin wird ins Krankenhaus gebracht

Im hinteren Bereich der Wohnung trafen die Einsatzkräfte auf eine Frau, die sie in Sicherheit brachten und an Notfallsanitäter sowie Feuerwehrnotärztin übergaben. Die 62-jährige wurde im Rettungswagen medizinisch versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Während ein Trupp mit den Löscharbeiten begann, suchte ein weiterer die Räume nach weiteren Personen ab. Das Feuer war schnell unter Kontrolle gebracht, qualmende Einrichtungsgegenstände wurden ins Freie gebracht und abgelöscht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland