Zu schnell unterwegs? Blitzer mit Goldfarbe besprüht

Lützel. Ein Radaranhänger steht an der B 62 in Lützel. Allerdings funktioniert das Gerät nicht mehr. Es wurde mit goldener Sprühfarbe beschmiert.

Ein mobiler Radaranhänger des Kreises ist zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen, 6. und 7. Juli, mutwillig beschädigt worden.

Wie die Polizei mitteilt, sprühte zwischen 23 und 11 Uhr eine unbekannte Person die Scheiben, hinter der sich die Kameraeinrichtung befindet, mit goldener Sprühfarbe an.

Polizei bittet Zeugen um Mithilfe bei der Aufklärung

Der Anhänger stand in der Ortsdurchfahrt an der B 62 in Fahrtrichtung Netphen gesehen am rechten Fahrbahnrand kurz hinter einer Bushaltestelle.

Zeugen werden gebeten, sich unter 02732/909-0 bei der Polizei zu melden.

