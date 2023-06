Zum Freak Valley Festival kommen Rockfreaks aus aller Welt

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Freak Valley Festival in Deuz

Deuz. Heavy, Stoner, Blues, Psych: 26 Bands spielen bis Samstag in Deuz. Volker Fröhmer, der von Anfang an dabei ist, spricht über das zehnte Festival.

Unter dem Motto „No Fillers – Just Killers!“ begrüßen die Rockfreaks bereits zum zehnten Mal ihre Gäste aus fast aller Herren Länder mit dem Festivalslogan „Welcome to Freak Valley“ zu ihren „Heavy-Stoner-Blues-Psych-Fest“.Im oberen Siegtal steigt vom 8. bis 10. Juni das Freak Valley Festival (FVF) auf dem Gelände der AWO Siegener Werkstätten - Betrieb Deuz, und die Pferdeweiden oberhalb von Beienbach verwandeln sich in den größten Zeltplatz des Siegerlandes. Auch der WDR hat nach 2019 und 2022 erneut sein „Rockpalast“-Team nach Deuz geschickt, um den größten Teil der Konzerte live im Internet zu streamen. Längst hat es sich herumgesprochen, dass das kleine, aber feine Festival in Deuz auch international wahrgenommen und anerkannt wird.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Festivalmoderator und Pressesprecher Volker Fröhmer ist seit zwölf Jahren beim Freak Valley Festival dabei. Foto: Wilfried Lerchstein / wilfried lerchstein

Wodurch und wann genau bist du zu den Rock Freaks gestoßen?

Hauptberuflich war ich Lokführer und interessierte mich schon immer für den Blues, der sich um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in der afroamerikanischen Gesellschaft der USA entwickelt hat. Beim Blues hat es mir seine rockigere Spielart besonders angetan. Ende der 1990er Jahre bin ich für die Bluesmusik mehrmals in die USA gereist. Seit 2006 moderierte ich Internet-Radio bei verschiedenen Blues-Sendern. Im Juni 2010 schrieb ich in der „RockTimes“ einen Bericht über ein Konzert im Weidenauer Vortex, woraufhin ich eine Einladung von Jens Heide erhielt. Schon bald danach gehörte ich zu den Rockfreaks und wurde schließlich zum Moderator für das erste FVF im Jahr 2012 auserkoren.

Dein Alter von inzwischen 67 Jahren sieht man dir nicht an. Als FVF-Moderator der ersten Stunde bist du ja selbst schon Kult.

Da gibt es schon mal Wünsche nach einem gemeinsamen Foto und auch „Volker, Volker“-Sprechchöre oder Ähnliches sind mir schon mal zu Ohren gekommen.

Deine Einleitung bei deinen Bandansagen mit den Worten „Liebe Freunde“ und das abschließende „Viel Schpasss!“ vor den Gigs sind ja schon legendär.

Und daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern.

+++ Lesen Sie auch: Freak Valley Festival: Hier kommt die Polizei zum Zuhören +++

Konnte das FVF 2022 die der Corona-Pandemie geschuldeten Verluste infolge der in 2020 und 2021 ausgefallenen Festivals ausgleichen und blieb auch noch Geld für eine Spende an die AWO übrig?

Ja, auch aus den Erlösen des letzten FVF konnten die Rockfreaks die AWO unterstützen.

Bisher waren alle FVF ausverkauft. Wie viele Besucher dürfen einschließlich der zahlreichen Gäste auf das AWO-Gelände?

Es wurden 2.800 Karten verkauft und mit den Gästen und Helfern sind abends bestimmt über 3.000 Leute auf dem Festivalgelände.

Lohnt es sich, auch ohne Festivalkarten spontan in Deuz vorbeizuschauen und auf kurzfristige Kartenrückläufer zu hoffen?

Es gibt immer einige Rückläufer, nach denen auch am Samstag noch am Einlass gefragt werden kann. Vorher sollte man aber erst auf https://www.kleinanzeigen.de/ oder https://www.facebook.com/freakvalley nachsehen, was dort noch kurzfristig zu haben ist.

Das FVF war ja schon immer international sehr breit aufgestellt. Aus wie vielen Ländern kommen die 26 Bands des diesjährigen Lineup? Und woher kommen diesmal die Fans mit der weitesten Anreise?

Die Bands kommen aus zehn Ländern,darunter auch die USA. Festivalbesucher sind unter anderem aus Chile, Mexiko, Australien und Neuseeland angereist.

+++ Lesen Sie auch: Freak Valley: Zwei rockbegeisterte Helfer der ersten Stunde +++

Bei der Running Order für dieses Jahr fällt auf, dass die Headliner „Earthless“ (2015 und 2017) und „Orange Goblin“ (2013 und 2016) ja bereits zum dritten Mal auf der FVF-Bühne stehen. Und auch „Seedy Jeezus“ und “Kamchatka“ (jeweils 2015), Steak (2018) und „King Buffalo“ (2019) haben in Deuz schon einmal ihre Visitenkarte abgegeben. Und „The Obsessed“ können ihr 2019 kurzfristig abgesagtes Konzert endlich nachholen. Gibt es weitere erwähnenswerte Besonderheiten bei den Bands 2023? Hast du eine Lieblingsband oder zumindest einen Geheimtipp?

„Clutch“, eine Stoner- und Bluesrock-Band aus den USA, stand schon lange auf der Wunschliste von unserem Rockfreaks-Vorsitzenden und Bandbooker Jens Heide. 25 Jahre nach der Erstveröffentlichung wird die britische Stoner-Metal-Band „Orange Goblin“ am Samstagabend ihr komplettes Album „Time Travelling Blues“ spielen.

Jede Jahr hatte das FVF ja auch ein eigenes Festival-Logo. Wer hat denn für 2023 das Festival-Logo entworfen?

Das Logo stammt von Maarten Donders aus Paris, der in diesem Genre schon viele Erfahrungen gesammelt hat.

Das Besondere Frühstücksangebot auf dem Zeltplatz durch zwei Beienbacher Familien, kostenloses Helferfrühstück im AWO-Pausenraum, kostenloser Eintritt für alle AWO-Beschäftigten, nachmittags Kinderbetreuung im Kids-Valley, rollstuhlgerechte Rampe zum Aussichtspodest, Gratis-Trinkwasser, Auflademöglichkeiten für Handys, kostenloses Dankeschön-Helferfest im Biergarten des Vortex inklusive Konzert

Ohne zuverlässige ehrenamtliche Helfer läuft beim FVF gar nichts. Wie viele Helfer sind denn in diesem Jahr dem Aufruf der Rockfreaks gefolgt?

Es werden wohl an die 400 Leute sein. In diesem Jahr helfen uns auch wieder Handwerker, Zimmerleute und Tischler auf der Walz, beim Auf- und Abbau und genießen ansonsten das Festivalleben.

Das FVF setzte bisher erfolgreich auf sein friedliches und familiäres Image und die guten in den Vorjahren gemachten Erfahrungen.

Hier können auch weiterhin alle Freaks ganz entspannt nach ihrer Fasson und in ihrem für das FVF ausgewählten Outfit glücklich sein.

Das FVF kommt ja außer bei den im „Saftladen“ in der Hütte angebotenen Cocktails aus gutem Grund ganz ohne Hochprozentiges aus. Dafür ist der Bierverkauf nach den Eintrittsgeldern aber sicher weiterhin der größte Umsatzfaktor.

Neben dem Pils gibt es auch wieder das beliebte limitierte Festivalbier und ein Craftbier. Die beiden Hauptrondells werden in diesem Jahr direkt über Bierleitungen mit Nachschub versorgt, was eine deutliche Arbeitserleichterung bedeutet. Bargeldzahler können bereits auf dem Zeltplatz Festivalbändchen erwerben, deren Chips mit 20 oder 50 Euro aufgeladen sind. Dadurch soll vermieden werden, dass sich später an der Chipkasse allzu lange Warteschlangen bilden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland