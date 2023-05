Zum Sammeln und Kleben: Siegen bekommt eigene Sondermarke

Siegen. Zum 800-jährigen Stadtjubiläum im kommenden Jahr wird eine Siegener Sonderbriefmarke herausgegeben – ganz offiziell.

Über dieses „Geburtstagsgeschenk“ dürften sich im kommenden Jahr viele Menschen in Siegen und weit darüber hinaus besonders freuen. Erstmals in ihrer Geschichte findet sich die Stadt auf einer offiziellen Briefmarke mit dem Aufdruck „Deutschland“ wieder.

„Ich freue mich sehr, dass es zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Siegen im Jahr 2024 eine Sonderbriefmarke geben wird“, betont Bürgermeister Steffen Mues. „Eine tolle Auszeichnung und ich danke dem Programmbeirat beim Bundesfinanzministerium sehr, dass er das Jubiläum der Stadt damit besonders herausgehoben würdigt.“

Finanzministerium gibt jährlich 50 Sondermarken heraus

Das Ministerium gibt jedes Jahr rund 50 Sondermarken zu einer Vielzahl von Themen heraus, die die deutsche Geschichte und Kultur widerspiegeln und zudem Ehrentage oder Jubiläen von bedeutenden Persönlichkeiten sowie Städten würdigen. Bereits im Jahr 2016 schrieb Steffen Mues an den zuständigen Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und habe deutlich gemacht, warum Siegen ein Sonderpostwertzeichen verdiene, heißt es dazu aus dem Rathaus. Damals hieß es allerdings, dass der unabhängige Programmbeirat eine Auswahlentscheidung erst im November 2022 treffen würde – diese fiel nun zugunsten der Stadt Siegen aus.

Siegener Briefmarkenvereine unterstützen Bewerbung

„Unser Anliegen aus 2016 haben wir im Mai 2022 noch einmal erneuert und herausgestellt, warum Siegen so gewürdigt werden sollte. Wie sich zeigt, mit Erfolg“, bilanziert der Bürgermeister. Auch die heimischen Briefmarkenvereine hätten die Bewerbung massiv unterstützt, sich immer wieder an die zuständigen Stellen gewandt und auch über ihre Dachorganisationen für die Herausgabe einer Sonderbriefmarke für Siegen geworben. Die Südwestfalen-Börse werde im Jubiläumsjahr 2024 daher auch in besonderer Weise im Zeichen der Siegener Briefmarke stehen.

Ab voraussichtlich 4. April 2024 ist die Briefmarke deutschlandweit in allen Ausgabestellen erhältlich und wird dann hoffentlich etliche Briefe zieren, so die Verwaltung weiter.

