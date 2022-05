Zwangsversteigerungen gelten als Möglichkeit, günstig an eine Immobilie zu kommen. Allerdings sollten Interessenten vorab wichtige Fragen klären. Sonst wird der Kauf am Ende doch teuer.

Siegen. Häuser, Wohnungen, Grundstücke und ein Wochenendhaus: In Siegen kommt einiges unter den Hammer. Unsere Übersicht über die Zwangsversteigerungen.

Das Amtsgericht Siegen hat bis August sieben Objekte auf die Liste der Zwangsversteigerungen gesetzt.

gesetzt. Mit dabei sind Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser, Grundstücke und sogar ein Wochenendhaus .

. Wir haben zusammengefasst, welche Objekte demnächst unter den Hammer kommen.

Auf der Website informiert das Amtsgericht Siegen über die aktuellen Zwangsversteigerungen. Wir haben die Übersicht über die geplanten Termine der versteigerten Immobilien.

Zwangsversteigerungen in Siegen – aktuelle Termine bis August:

Einfamilienhaus: Das 1965 erbaute Einfamilienhaus steht in der Straße An der Steinlücke 10 in Eiserfeld und wird am Dienstag, 19. Juli, 13.30 Uhr versteigert. Es verfügt über eine Öl-Heizung und bietet rund 82 Quadratmeter Wohnfläche. Der Verkehrswert: 95.000 Euro.

Zweifamilienhaus: Das Zweifamilienhaus – Wohnung eins 106 Quadratmeter Wohnfläche, Wohnung zwei 94 Quadratmeter – in Burbach-Lippe, Breitenbachstraße 10, wird am Freitag, 5. August, 13.30 Uhr zwangsversteigert. Baujahr ist um 1900, 1926 erfolgte eine Dachaufstockung und 1933 ein Teilausbau. Auf Grund von Modernisierungen wird ein fiktives Baujahr 1968 angegeben. Der Verkehrswert beträgt 151.000 Euro.

Eigentumswohnung (ein bis zwei Zimmer): In der Oberstraße 7 in Netphen-Frohnhausen liegt die Eigentumswohnung, die am Freitag, 12. August, 13.30 Uhr unter den Hammer kommt. In der Beschreibung stehen 382/1000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück. Die Wohnfläche der Eigentumswohnung wird laut. Wohnflächenberechnung zu dem Bauantrag mit rund 82 Quadratmetern angegeben. Als Baujahr wird 1900 angegeben, fiktives Baujahr ist 1977, Verkehrswert 45.000 Euro.

Einfamilienhaus: Ein Einfamilienhaus (Erbbaurecht) wird am Freitag, 20. Mai, 13.30 Uhr im Siegener Amtsgericht zwangsversteigert. Das Objekt besteht aus einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und Garage, liegt Am Rothenberg 48 und wurde 1965 in Massivbauweise errichtet. Erbbaurechtsgeber ist die Stadt Siegen, der aktuell jährlich zu zahlende Erbbauzins liegt bei 281,78 Euro. Verkehrswert des Objekts: 177.800 Euro.

Auch Grundstücke werden in Siegen zwangsversteigert

Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück: Das erschließungsbeitragspflichtige Baugrundstück liegt in Neufeld-Heidenbach und ist insgesamt 1667 Quadratmeter groß. Das Objekt besteht aus: Grundstück Gemarkung Eisern Flur 5 Flurstück 101, Landwirtschaftsfläche, Waldfläche, Neufeld-Heidenbach (908 Quadratmeter, Verkehrswert: 70.620 Euro) und Grundstück Gemarkung Obersdorf Flur 10 Flurstück 241, Landwirtschaftsfläche, In der Obersdorf (759 Quadratmeter, Verkehrswert: 1.404 Euro). Termin der Zwangsversteigerung: Freitag, 24. Juni, 13.30 Uhr.

Land- und forstwirtschaftlich genutztes Grundstück: Ein weiteres Grundstück wird in Burbach (Auf dem Müllmerich) versteigert. Die Grundstückswerte sind unterteilt worden und lassen sich detailliert in der Objektbeschreibung des Amtsgerichts nachlesen. Termin der Zwangsversteigerung: 7. Juli, 13.30 Uhr.

Zwangsversteigerung: Wochenendhaus kommt unter den Hammer

Wochenendhaus: Ein Wochenendhaus mit 78 Quadratmetern Wohnfläche in Hilchenbach kommt Ende Juli (Dienstag, 26. Juli, 13.30 Uhr) unter den Hammer. Das Haus ist Ende der 1970er-Jahre gebaut worden und liegt Am Neuen Schacht 63. Das Haus besteht aus zwei Ebenen, wobei das Obergeschoss über eine im Wohnraum befindliche Spindeltreppe erschlossen wird. Im Erdgeschoss befindet sich ein Wohnzimmer, Küche, Badezimmer und ein Abstellraum. Im Obergeschoss gibt es zwei Schlafräume und eine Diele mit Einbauschrank. Verkehrswert: 75.000 Euro.

