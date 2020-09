Zwei neue Corona-Fälle in Siegen

In Siegen-Wittgenstein sind derzeit 37 Personen an Covid 19 erkrankt.

Siegen-Wittgenstein. Zwei neue positive Corona-Testergebnisse meldet das Gesundheitsamt aus Siegen, darunter einen aus einer Schule.

In den letzten 24 Stunden sind zwei neue positive Corona-Testergebnisse im Kreisgesundheitsamt eingegangen: ein Teenager, der nach Symptomen beim Hausarzt positiv getestet wurde, und ein Mann Mitte 20 aus Siegen, der nach der Rückkehr einer Reise positiv getestet worden ist.

Gleichzeitig konnten fünf Personen als genesen aus der Überwachung des Gesundheitsamtes entlassen werden: ein Mann und eine Frau um die 20 und eine Frau Anfang 30 aus Siegen sowie zwei Teenager aus Wilnsdorf. Eine Person muss derzeit in einem Krankenhaus behandelt werden.

Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 531 Personen aus Siegen-Wittgenstein mit Covid-19 infiziert, 486 sind wieder genesen, acht verstorben. Aktuell infiziert sind 37 Personen.

Positiver Test an der Realschule am Oberen Schloss

An der Realschule am Oberen Schloss in Siegen ist ein Schüler positiv getestet worden. Die engsten Kontaktpersonen wurden vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt und werden ebenfalls getestet.

