Zweite Netpherland Klassik: Oldtimer strömen nach Netphen

Netphen. Netpherland Klassik: In Netphen geben sich die Oldtimer und ihre Fans ein Stelldichein. Die Plätze sind begehrt.

Momentan laufen die Vorbereitungen für die zweiten Netpherland Klassik auf Hochtouren. Wie im vergangenen Jahr veranstaltet der Heimatverein Netpherland, am Sonntag, 27. August, auf dem Marktplatz und dem angrenzenden Parkplatz der Firma Demler die Netpherland Klassik.

Auf dem Marktplatz zwischen den beiden Kirchen

Ein markenoffenes Oldtimer- Treffen zwischen den beiden Kirchen in Netphen: 2022 wurde die die Idee vom Heimatverein geboren, den ganzen Bereich rund um den Marktplatz für den normalen Verkehr zu sperren und dort Oldtimer-Begeisterten die Möglichkeit zu geben, ihre Fahrzeuge auszustellen. Von der Bevölkerung wurde die Veranstaltung sehr gut angenommen, so dass schon gegen 11 Uhr der Veranstalter sagen musste: Die beiden Parkplätze sind voll. Der Ansturm war so groß, dass man an jeder Ecke im Bereich von Obernetphen Oldtimer entdecken konnte. Auf dem Ausstellungsgelände waren fast alle Marken und Baujahre der Autogeschichte vertreten. Einige Oldtimerfans waren sogar mehrere hunderte Kilometer bis nach Netphen angereist. Besonders begeistert waren viele, dass solch ein Treffen mitten in einem Ort veranstaltet wird. So hörte man des Öfteren: „Hier sind wir wenigstens mitten im Ort und nicht irgendwo in einem Industriegebiet auf einem unpersönlichen Parkplatz.“

Nur 130 können mitmachen

Die Vorbereitungen für die zweite Netpherland Klassik begannen schon im Januar. Es haben sich schon wieder mehr als 50 Oldtimer-Besitzer angemeldet. Da die Anzahl der Fahrzeuge auf rund 130 begrenzt ist, sind die Plätze sehr begehrt. Man kann auch ohne Anmeldung mit seinem Oldtimer zur Veranstaltung kommen, muss dann aber damit rechnen, dass man nicht sofort auf den Marktplatz gelassen wird.

Rund um die Netpherland Klassik wird für die Besucher wieder einiges geboten. Der Heimatverein Netpherland bietet Grillspezialitäten, Pommes, Getränke, Kaffee und Kuchen an. Auch der sehr begehrte Eiswagen aus dem vergangenen Jahr hat sich wieder angekündigt. Besucher,die mit dem Pkw anreisen, bittet der Heimatverein, die Parkplätze im Einkaufszentrum und im Freizeitpark Netphen zu nutzen. Von dort kann man in wenigen Gehminuten den Marktplatz erreichen.

