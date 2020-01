230 Pakete gingen von Sprockhövel nach Tadschikistan

Die Bürgerpaketaktion der Evangelischen Kirchengemeinde Haßlinghausen/Herzkamp/Silschede zugunsten des Friedensdorfes Oberhausen war nach einer einjährigen Pause wieder ein voller Erfolg. 230 Pakete traten Ende des vergangenen Jahres die Reise an von Hiddinghausen nach Tadschikistan.

2018 stellten sich kaukasische Regierungen quer

Im Jahr davor hatten sich die Absprachen mit den Empfängerländern im Kaukasus – mit Ausnahme von Tadschikistan – als so kompliziert erwiesen, dass sich der Organisator der Hilfsaktion, das Friedensdorf, gezwungen sah, die Aktion zum ersten Mal seit vielen Jahren auszusetzen. Stattdessen wurden auch in der Sprockhöveler Kirchengemeinde Geld und Kleider für die im Friedensdorf Oberhausen zu versorgenden Kinder gesammelt.

Hilfe nur für Tadschikistan

Dann der Neustart zu Beginn 2019: Die Verantwortlichen in der Regierung von Tadschikistan zeigten weiter großes Interesse an der Spendenaktion, und das Friedensdorf entschied, diesmal nur für dieses Land und seine notleidende Bevölkerung die Aktion mit den Hilfspaketen wieder aufzunehmen. „Wir haben und sehr gerne wieder daran beteiligt“, sagen die in Hiddinghausen verantwortlichen Gemeindemitglieder Dorothea Lippa und Heike Standke. Das Ruhejahr, so zeigte sich, hatte keine negativen Folgen bei den treuen Spendern in Sprockhövel hinterlassen, und so konnten auch dank der gut eingeübten Logistik bis zum Herbst 230 Pakete mit je 15 Kilogramm Lebensmitteln gepackt und weitergegeben werden.

Friedensdorf klärt in der Gemeinde auf

Mehrfach kamen Mitarbeiter des Friedensdorfes nach Silschede, um die dort im Gemeindehaus gelagerten Pakete abzuholen und auch die Sach- und Kleiderspenden mitzunehmen. Insgesamt, bilanzieren Lippa und Standke, sind so für Tadschikistan 2500 Pakete gespendet worden. Claudia Peppmüller, Sozialarbeiterin im Friedensdorf, hielt Kontakt zur evangelischen Kirchengemeinde auch über die Paketaktion hinaus und besuchte die seit vielen Jahren etablierte Aktion „Waffeln statt Waffen“, um auch in diesem Kreis eindrücklich von der Lebenssituation der Bevölkerung in Tadschikistan zu berichten, von ihr gemachte Fotos am Zielort belegten den Sinn der Paketaktion noch einmal mehr. Zusätzlich zur Paketaktion konnte die evangelische Kirchengemeinde ihren Gesamterlös an aus „Waffeln statt Waffen“ in Höhe von 4150 Euro an die Oberhausener Hilfsorganisation überweisen. Auch für dieses Jahr hoffen die beiden Sprockhövelerinnen auf Bereitschaft der Bevölkerung zu helfen.

Wer Fragen hat zur Paketaktion, bekommt Informationen bei Dorothea Lippe, 02339/2648, oder Heike Standke, 02339/6610 und heikestandke@aol.com