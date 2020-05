AHE bietet Sprockhövel ab sofort die Gelbe Tonne an

Sprockhövel Das Entsorgungsunternehmen will eine ökologischere Abfallwirtschaft in den EN-Städten fördern

Zuletzt war es die CDU in Sprockhövel, die das Thema Gelbe Tonne zur Diskussion im nächsten Umweltausschuss machen wollte und auf die bereits bestehende Praxis in Schwelm aufmerksam gemacht hat. Jetzt ist das Entsorgungsunternehmen AHE an die Stadt herangetreten und verkündet: Ab 22. Mai bereits besteht für die Bürger die Möglichkeit, eine Gelbe Tonne in unterschiedlichen Größen zu bestellen.

Lob vom Beigeordneten Volker Hoven

Der Beigeordnete Volker Hoven (SPD) begrüßt die Initiative von AHE: "Das bringt für die Bürgerinnen und Bürger Vorteile, denn mit einer Tonne kann der Verpackungsmüll besser eingesammelt werden." Fürh ihn sei das auch ein wichtiger Beitrag zur Verschönerung des Stadtbildes und zur Sauberkeit in Sprockhövel.

Sack und Tonne

Die AHE bietet an, die so genannten gelben Säcke für den Abfall, der mit dem "grünen Punkt" gekennzeichnet ist, als Wahlmöglichkeit zusätzlich zur Gelben Tonne zu sammeln. "Die Haushalte haben die Wahlfreiheit", erklärt AHE-Geschäftsführer Johannes Einig: "Durch das zusätzliche Angebot einer Gelben Tonne lösen wir ein seit vielen Jahren andauerndes Problem." So erreiche das Unternehmen eine ökologischere Abfallwirtschaft und gebe ein verantwortliches Statement für eine sauberere Stadt.

Hauseigentümer bekommen sie sofort

Wer sich für die Gelbe Tonne entscheiden möchte, kann sich darüber auf der neuen Internetseite www.tonnENwahl.de informieren. Hauseigentümer können die Tonne sofort bestellen. Für Mieter und Wohnungseigentümer ist dies ab 1. August möglich.

Größe, Service und Preise

Und so viel soll es kosten: Im Angebot stehen Tonnen mit 240 und 1100 Liter Fassungsvermögen. Im Teilservice kostet die kleine Variante (Aufstellung, Miete, 14-tägige Leerung) 17,88 Euro jährlich, wenn der Nutzer die Tonne selbst herausstellt und wieder zurückholt, im Vollservice (die Tonne wird von AHE bis zu zehn Meter von der Grundstücksgrenze entfernt) 23,88 Euro jährlich. Das große Gefäß kostet im Teilservice 120 Euro jährlich, im Vollservice 204 Euro jährlich. Alle Infos stehen auf besagter Internetseite.