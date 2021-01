In Sprockhövel verlegt die AVU ab nächste Woche neue Erdkabel.

Stromversorgung AVU verlegt in Sprockhövel Erdkabel für Strom

Sprockhövel Baumaßnahme in der Hölteregge beginnt in der kommenden Woche und dauert bis Ende März.

Die AVU Netz beginnt in der kommenden Woche mit Baumaßnahmen in der Hölteregge in Niedersprockhövel. Dort werden die Strommasten zurückgebaut: Statt der Freileitungen fließt der Strom künftig über Erdkabel. Zusätzlich zu dem neuen Niederspannungskabel werden Leerrohre für Glasfaser gelegt. Die Hausanschlüsse für Strom und teilweise für Gas und Wasser werden bei Bedarf kostenlos erneuert. Die Bauarbeiten sollen Ende März abgeschlossen sein. Ausführendes Bauunternehmen ist die Firma HVT aus Bochum.

Abhängig vom Baufortschritt werden immer wieder Ab­schnitte der Hölteregge teilweise oder ganz gesperrt werden müssen. Die Zufahrt erfolgt bis zum jeweiligen Bauabschnitt über den Gedulder Weg.