Azubis aus Sprockhövel motivieren Kollegen mit Internet-Tanz

Sprockhövel Neuer Hype im Internet: Nach Polizisten und Klinikpersonal tanzen jetzt auch die Azubi im Golfhotel Vesper die "Jerusalema Challenge"

Die Auszubildenden im Golfhotel Vesper in Sprockhövel sind während der erzwungenen Pause im Lockdown nicht untätig geblieben: Mit ihrem Beitrag der "Jerusalema Challenge" auf YouTube motivieren sie ihre Kollegen tanzend im Internet.

Hotelbetrieb durch Pandemie hart getroffen

Ein besonderes Jahr liegt hinter dem Golfhotel. Zwei Lockdowns, seit Mitte November ist

das Hotel, wie alle anderen auch, nur für Geschäftsreisende geöffnet. Seit März sind alle

Mitarbeiter in Kurzarbeit, manche Abteilungen mehr, manche weniger. So sind vor allem die

Mitarbeiter im Service, im Housekeeping und in der Küche seit Beginn des aktuellen Lockdowns

wieder vollständig in Kurzarbeit. Die Hoffnung, die die Entwicklung über den Sommer

gegeben hat, weicht der Unruhe, endlich wieder anpacken zu dürfen und das zu tun, was man

gerne tut: Mit Menschen zusammen arbeiten, mit Gästen kommunizieren und den Gästen einen

unvergesslichen Aufenthalt zu schenken.

Signal an alle Mitarbeiter

Das ist alles ist natürlich nach wie vor nicht so einfach möglich. So haben sich die

Auszubildenden und dualen Studierenden des Golfhotel Vesper zum Jahreswechsel etwas

Besonderes einfallen lassen, um die Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, durchzuhalten und

zu zeigen, dass man sie vermisst. Die "Jerusalema Challenge" macht gerade in den sozialen

Netzwerken die Runde, hier wurde diese in den Räumlichkeiten des Hotels umgesetzt und allen

Mitarbeitern gewidmet. "Die Idee hatten unsere Auszubildenden. Wir arbeiten in einem so genannten ,Peoples Business', aktuell aber weitestgehend ohne die People", berichtet die Geschäftsführung Anke Hartmann und Arnt Vesper. Den Azubis sei es wichtig, ein Signal an

alle Mitarbeiter im Haus zu senden, eine Motiviation, noch ein bisschen durchzuhalten, so Hartmann und Vesper.

Geschäftsführung zu Tränen gerührt

"Wir waren zu Tränen gerührt, als wir dieses Video Silvester das erste Mal gesehen haben! Wir sind stolz, dass unser Team in diesen Zeiten so zusammen hält". Und die Reaktionen der Kollegen? "Durch die Bank Begeisterung, wir haben so viele Nachrichten per WhatsApp und Facebook bekommen, dass wir voller Tatendrang in das neue Jahr starten."

Aktuell ist das Golfhotel Vesper noch bis zum 10. Januar in Betriebsferien. Ab 11. Januar

soll es dann aber wieder neue Ideen geben, wie der Lockdown kreativ genutzt und überbrückt

werden kann. Das Video kann auf YouTube unter Eintrag der Suchworte "Jerusalema Challenge Golfhotel Vesper" angeschaut werden.