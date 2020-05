Bienenfreundlicher Balkon

Sprockhövel Uschi Hellwig hat ihre Balkonterrasse bewusst mit bienenfreundlichen Pflanzen bestückt

Die Leserin Uschi Hellwig hat wie viele andere Sprockhöveler auch die coronabedingte Ruhephase bislang genutzt, um ihre Balkonterrasse schön herzurichten. Besonders Wert legt sie dabei darauf, dass sie bienenfreundliche Pflanzen gesetzt hat. Damit reiht sich Uschi Hellwig ein in die Reihe von Privatleuten, die auch in Sprockhövel einen persönlichen Beitrag leisten wollen für mehr Tierschutz - so wie die Kommune und auch die Kirchengemeinden Blühstreifen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet angelegt haben. Wer auch seinen Garten oder Balkon zeigen möchte, schickt ihr oder sein Foto an redaktion.sprockhoevel@waz.de