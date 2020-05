Blühwiese: Stadt Sprockhövel weist Vorwürfe zurück

Sprockhövel Die Stadt Sprockhövel sieht sich von der Bürgermeisterkandidatin Sabine Noll beim Thema Blühwiesen zu Unrecht kritisiert

Die Stadt Sprockhövel weist Vorwürfe der Bürgermeisterkandidatin von CDU und Grünen, Sabine Noll, als unwahr zurück. Sie soll bei einer öffentlichen digitalen Sprechstunde am Donnerstagabend mit Bürgern geäußert haben, die Stadt habe eine Blühwiese am Engelsfeld zerstört. Der Stadtgärtner Markus Gronemeyer legt Wert auf die Feststellung, es handele sich dort um einen "gärtnerischen Pflegegang", der zum Erhalt der Wiese erforderlich sei.

Regelmäßiges Mähen ist notwendig

Im Sommer werde besagte Blühwiese wieder gestärkt ausblühen und den Insekten, Bienen und Hummeln als Nahrungsquelle dienen. "Ohne das regelmäßige Mähen würde die Wiese ihren Artenreichtum und somit ihre Funktion als Blühwiese verlieren", so Gronemeyer in einer Entgegnung. Blühwiesen würden von konkurrenzstärkeren Pflanzen verdrängt, das regelmäßige Mähen sei somit erforderlich.

Spezielle Saatgutmischungen

Die Stadt Sprockhövel informiert, dass sie von heimischen Fachberatern spezielle Saatgutmischungen beziehe, die zu unterschiedlichen Zeiten, angepasst an den jeweiligen Standort, mehrjährig aufblühen: Frühblühende und spätblühende Mischungen, EU-Honigbienenmischung und auch insektenfreundliche Kräutermischungen. "Bei der vermeintlich zerstörten Blühwiese am Engelsfeld handelt es sich um eine spätblühende Blüh- und Kräuterwiese", berichtet der Stadtgärtner.

Zusammenarbeit mit der Firma Jumbo

2018 hat die Stadt Sprockhövel begonnen, mehrere Tausend Quadratmeter Blüh- und Kräuterwiesen verteilt auf das Stadtgebiet anzulegen. Aktuell sind in Zusammenarbeit mit dem EN-Kreis und der Firma Jumbo weitere Blühwiesenflächen von über 3000 Quadratmeter und in der letzten Woche am Radweg von Hiddinghausen bis Niedersprockhövel neu erschaffen worden. Auch am neuen Kreisverkehr an der Wuppertaler Straße wurden in einigen Bereichen Blühwiesen für Bienen und andere Tiere angelegt, berichtet Gronemeyer.

Stadt für konstruktive Kritik offen

Konstruktive Kritik oder Anregungen sind bei der Stadt Sprockhövel willkommen. Gerne stehen die städtischen Gärtner für entsprechende Rückfragen zum Thema Blüh- und Kräuterwiesen und Informationen für interessierte Bürger unter der Rufnummer 02339/917-521 oder E-Mail markus.gronemeyer@sprockhoevel.de zur Verfügung.