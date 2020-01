Dass Sprockhövel ein halbes Jahrhundert alt wird, soll nicht nur mit den Bürgern in der Stadt gefeiert werden. Eine Delegation will jetzt aus diesem Anlass mit dem Fahrrad die frohe Kunde zur Partnerstadt Oelsnitz in Sachsen bringen – runde 580 Kilometer weit. Es werden noch Mitradler gesucht.

Zweite Fahrt ins sächsische Oelsnitz

Für das Sprockhöveler Paar Albrecht van Well und seine Lebensgefährtin Felicitas Blasius-Taetz ist es nicht die erste Fahrt nach Oelsnitz. „2018 hatten wir uns bereits überlegt, dass die Städtepartnerschaft von Sprockhövel und Oelsnitz durchaus mal eine Belebung vertragen kann“, erzählt Albrecht van Well. In der Wendezeit sei die Partnerschaft mit viel Euphorie begründet worden, da wollten die beiden durch ihre lange Radtour ein Zeichen für mehr Verbundenheit setzen und waren seinerzeit in Ostdeutschland auch mit offenen Armen empfangen worden.

Organisatoren fahren mit Delegation

Die Tour soll Ende Juni starten, und in diesen nass-grau-kalten Tagen kann sich wahrscheinlich kaum jemand vorstellen, größere Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen. „Doch geplant werden muss jetzt bereits, denn wir wollen diesmal im Gegensatz zu 2018 nicht als Paar, sondern gleichsam als Delegation unserer Stadt nach Oelsnitz fahren“, sagt van Well.

Zwei Übernachtungen in der Partnerstadt

Die Tour dauert vom 28. Juni bis 7. Juli, in der sächsischen Partnerstadt sind zwei Übernachtungen geplant. Die Erwartungen der beiden Sprockhöveler an die Mitfahrer sind übersichtlich. „Wir erwarten keine Tour-de-France-Qualitäten unserer Mitstreiter, normale Fitness und Radlererfahrung genügen vollkommen.“ Für Albrecht van Well und Felicitas Blasius-Taetz ist es nicht erst eine Wiederholung ihrer Sachsenfahrt. Auch Sprockhövels anderen Partnerstadt, South Kirkby in England, haben sie vor einigen Jahren bereits einen Besuch per Fahrrad abgestattet. Damals fuhren sie bis Rotterdam, nahmen die Fähre nach Hull und erreichten dann wohlbehalten die Partnerstadt Sprockhövels.

Radeln durch vier Bundesländer

Die Oelsnitz-Fahrt, die durch vier Bundesländer führt, nimmt ihren Anfang am 28. Juni aus Rathaus in Haßlinghausen, führt dann ins Sauerland nach Fröndenberg und Brilon, weiter nach Warburg und Kassel, Rothenburg an der Fulda, dann hinüber nach Thüringen, nach Eisenach, Erfurt und Gera bis zuletzt nach Oelsnitz. „Das klingt weit, wir werden aber Tagesetappen von lediglich maximal 70 Kilometer bewältigen müssen“, verspricht der ehemalige Steuerberater van Well. Reizvoll werden auf der Tour das Passieren des Ruhrradweges und des Thüringischen Städteradweges, so van Well. Oelsnitz, dieser Umstand wird für Interessierte wichtig sein, soll auch das Ziel der Sommerfahrt sein, denn die Heimfahrt werden die Teilnehmer mit der Bahn absolvieren, während die Fahrräder mit dem Lkw zurück nach Sprockhövel transportiert werden.

Kennenlerntermin am 6. Februar

Nun hoffen Albrecht van Well und Felicitas Blasius-Taetz auf genügend Mitstreiter im Sommer. Bis zum 31. Januar können sich Interessierte im Bürgerbüro in Haßlinghausen melden. Dort wird der Kontakt zu den beiden Organisatoren hergestellt. Kennenlernen sollen sich dann alle Mitreisenden am 6. Februar. Fahren kann man mit jedem Bike – egal, ob elektrisch oder mit eigener Kraft betrieben.

Interessierte können sich im Bürgerbüro in Haßlinghausen melden: 02339/917-215.

Es ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, montags nachmittags zusätzlich von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet