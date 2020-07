Freizeit Dampf-Bahn-Club in Sprockhövel veranstaltet wieder Fahrten

Sprockhövel. Mit den Miniaturzügen geht es am Sonntag auf die Strecke an der Glückauf-Trasse in Sprockhövel. Kinder und Erwachsene können mitfahren.

Nach intensiven Beratungen wird der Dampf-Bahn-Club Sprockhövel wieder einen öffentlichen Fahrtag durchführen. Am kommenden Sonntag, 19. Juli, werden die Miniatur-Lokomotiven angeheizt und fahren über das Vereinsgelände am Beermannshaus in Haßlinghausen, direkt neben der Glückauf-Trasse, teilt der Dampf-Bahn-Club mit.

Besondere Corona-Regelungen beim Dampf-Bahn-Club

Wegen der weiter bestehenden Corona-Pandemie wird dieser Fahrtag aber von besonderen Regelungen begleitet sein, die dafür sorgen sollen, dass sich das Virus nicht unter den Besuchern verbreiten kann. Diese Regelungen wurden im Vorfeld mit dem zuständigen Ordnungsamt der Stadt Sprockhövel abgestimmt.

So wird die Zahl der Besucher, die sich zeitgleich auf der Anlage aufhalten können, auf 150 Personen beschränkt. In bestimmten Bereichen gilt eine Mund- und Nasenschutz-Pflicht – etwa am Bahnsteig, wo der Mindestabstand von anderthalb Metern nicht immer sicher eingehalten werden kann. Die Sitzwagen werden nach jeder Fahrt desinfiziert. Und die Besucher müssen ihre Kontaktdaten angeben, um eine mögliche Rückverfolgung möglich zu machen.

Fahrten zwischen 11 und 17 Uhr

„Uns ist klar, dass dies kein üblicher Fahrtag werden wird, aber wir möchten unseren kleinen und großen Fans die Möglichkeit geben, wieder mit unserer Bahn fahren zu können“, erklärt Vereinsvorsitzender Aloys Bauerdick. Dieser Fahrtag sei zugleich auch ein Test, ob der Verein in diesem Jahr weitere anbieten werde.

Die ersten Züge starten um 11 Uhr. Enden soll der Fahrtag spätestens um 17 Uhr. Kuchen und Grillwürstchen wird es dieses Mal nicht geben. Getränke werden in Pfandflaschen an der Kasse verkauft. Ändert sich die Corona-Situation kann der Fahrtag auch noch kurzfristig abgesagt werden. Aktuelle Informationen gibt es auf www.dbc-sprockhoevel.de.

