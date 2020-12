Der Inzidenzwert für Sprockhövel bleibt mit 146,56 stabil

Sprockhövel Über die Feiertage ist die Inzidenz in Sprockhövel stetig zurückgegangen. Das liegt wohl auch daran, dass deutlich weniger getestet worden ist

Mit 1468,56 liegt der Inzidenzwert für Sprockhövel am Montag etwas niedriger als am Vortag mit 154,48. Gründe dafür sind wohl auch, dass über Weihnachten weniger getestet worden ist und die Statistik noch nicht überall auf dem neusten Stand sein dürfte.

Nichts geändert hat sich an der Zahl der Corona-Opfer. Wie das Kreisgesundheitsamt meldet, sind in Sprockhövel bisher elf Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, vier davon im Altenheim Haus am Quell.

Leicht zurückgegangen ist auch die Inzidenz im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis – von 167,53 auf 161,05.

Im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 6137 bestätigte Corona-Fälle

Wie das Kreisgesundheitsamt weiter berichtet, sind in Sprockhövel aktuell 116 Personen mit dem Virus infiziert und 327 mittlerweile wieder gesundet.

Im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 6137 bestätigte Corona-Fälle (Stand Montag, 28. Dezember), von diesen sind aktuell 1063 infiziert, 4943 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 55 gestiegen.



In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 97 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 15 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, zehn werden beatmet.

