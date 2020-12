Die Zahl der Corona-Opfer in Sprockhövel steigt auf elf

Die Zahl der Corona-Opfer in Sprockhövel ist am Sonntag auf elf gestiegen.

Sprockhövel Im Altenheim Haus am Quell ist eine 84-jährige Frau der vierte Todesfall. Auch den Tod eines 85-jährigen Mannes aus Sprockhövel meldet der Kreis.

Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das Kreisgesundheitsamt am Sonntag für Sprockhövel gemeldet. Gestorben sind ein 85-jähriger Mann sowie eine 84-jährige Bewohnerin des Altenheims Haus am Quell. Damit steigt die Gesamtzahl der Opfer in der Einrichtung auf vier und die in der gesamten Stadt Sprockhövel auf elf.

Leicht zurückgegangen ist am Sonntag die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner: Sie sank von 174,29 auf 154,48.

Aktuell sind in Sprockhövel 120 Personen infiziert

Auch im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis ging die Inzidenz zurück – von 173,70 auf 167,53.

Wie das Kreisgesundheitsamt weiter berichtet, sind in Sprockhövel aktuell 120 Personen mit dem Virus infiziert und 319 mittlerweile wieder gesundet.

Im Kreisgebiet liegen derzeit 88 Corona-Patienten in Kliniken

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 6082 bestätigte Corona-Fälle (Stand Sonntag, 27. Dezember), von diesen sind aktuell 1105 infiziert, 4845 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 53 gestiegen.



In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 88 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. elf von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, acht werden beatmet.

