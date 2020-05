Erholung suchen im Garten

Sprockhövel Die Sprockhövelerin Christel Schütze zeigt ihr privates grünes Glück zu Hause.

Die Sprockhövelerin Christel Schütze hat uns gleich einen ganzen Schwung von Fotos ihres Gartens geschickt, so dass die Auswahl recht schwer fiel. Sie berichtet, großen Spaß an der Aktion mit Bildern von Gärten und Balkons in der Corona-Phase zu haben. "Auch wir sind glücklich, in diesen Zeiten einen Garten zu haben, in dem man sich beschäftigen und erholen kann!" So erklärt es sich, warum seit zwei Monaten Gartencenter und Baumärkte besonders großen Zulauf haben. Zeigen auch Sie uns Ihren Garten oder Balkon und schicken Sie ein Foto an redaktion.sprockhoevel@waz.de