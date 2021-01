Fahrplanwechsel hat Auswirkungen für Sprockhövel

Am Donnerstag findet bei Bogestra und VER ein Fahrplanwechsel statt.

Sprockhövel Der am 7. Januar in Kraft tretende neue Fahrplan von VER und Bogestra bringt Sprockhöveler Kunden auch Verbesserungen.

Zum Fahrplanwechsel am Donnerstag, 7. Januar, kommt es im Bereich Hattingen/Sprockhövel nur zu wenigen Anpassungen, teilt die Bogestra in einer Erklärung mit.

Linie 320

Um die Pünktlichkeit der Linie 320 zu verbessern, werden die Fahrzeiten und die Fahrplanlage an allen Tagen angepasst.

Linie 551

Montags bis samstags wird die Fahrt um 19.58 Uhr ab Sprockhövel-Haßlinghausen Busbahnhof zur besseren Erschließung der Ennepetaler Ortsteile Altenvoerde und Voerde von Ennepetal Busbahnhof bis nach Ennepetal-Voerde verlängert. Die Einsatzwagenfahrt um 14.10 Uhr von Sprockhövel-Haßlinghausen Busbahnhof nach Gevelsberg Hbf. wird an Schultagen an die geänderten Unterrichtszeiten der Hasenclever-Schule in Gevelsberg angepasst und um sieben Minuten auf 14.17 Uhr verschoben.

Die ab dem 7. Januar 2021 gültigen Fahrpläne der Bogestra-Linien sind bereits jetzt auf www.bogestra.de im Bereich Linienfahrpläne, die der VER-Linien auf www.ver-kehr.de abrufbar. Die persönlichen Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über Mutti, die Bogestra-App, abgerufen werden.