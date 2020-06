Ferienspaß in Sprockhövel fällt dieses Jahr viel kleiner aus

Sprockhövel Stadt stellt die übliche Broschüre als Datei auf ihrer Homepage zur Verfügung. Reduzierte Teilnehmerzahl beim Abeteuerspielplatz

Das zweite Ferienspaßheft für die Sommerferien, mit allen Informationen über die

Veranstaltungen des reduzierten Ersatzprogammes liegt nun vor. In diesem Jahr wird die

Broschüre lediglich als PDF-Datei auf der Homepage der Stadt Sprockhövel zur Verfügung

gestellt und kann zusammen mit allen benötigten Anmeldeunterunterlagen unter folgendem Link

eingesehen werden: https://www.sprockhoevel.de/rathaus/jugend-schule/freizeitangebote.

Ein Drittel weniger Abenteuerspielplatz

Aufgrund der aktuellen Corona-Problematik hat der Fachbereich Jugend, Familie und Schule in

enger Abstimmung mit der TSG Sprockhövel beschlossen, den ursprünglich mit 60 Kindern

geplanten Abenteuerspielplatz auf 40 Kinder zu reduzieren. Ein Teil der verfügbaren Plätze geht

an Kinder mit einem besonderen Betreuungsbedarf, die restlichen Plätze werden am heutigen Tag

ausgelost. In einem Rundschreiben an die Eltern der bereits angemeldeten 60 Kinder, hat die

Verwaltung diesen Beschluss bekannt gemacht. Des Weiteren kann das Angebot nicht in der

gewohnten Form umgesetzt werden und wird durch wechselnde Angebote in Kleingruppen, wie

etwa Ausflüge in den Tierpark oder in den Kletterwald, ersetzt.

Alternativprogramm zur Projektwoche

Auch für die Projektwoche "Sprockhövel entdecken" wurde ein abwechslungsreiches

Alternativprogramm mit einer Fotorallye, Sprockhövel-Memory und dem Bauen eines

Papierdorfes, vorbereitet. Aufgrund der aktuell gültigen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben

der CoronaSchVO werden die bereits angemeldeten Kinder an den Standorten Haßlinghausen

und Niedersprockhövel in zwei Gruppen aufgeteilt.

Frühstücksgruppe fällt komplett aus

Für alle drei Wochen muss die Frühstücksgruppe ausfallen. Grund dafür sind die

in der geltenden Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Corona Virus festgelegten

Regelungen und daraus abgeleiteten Hygieneschutzmaßnahmen.