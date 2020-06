Kirchengemeinde Gemeindeheim in Sprockhövel teilweise wieder nutzbar

Sprockhövel Ein ausgearbeitetes Corona-Hygienekonzept ermöglicht in der Pfarrei St. Peter und Paul nach langer Pause wieder Veranstaltungen.

Die wegen der Corona-Pandemie über Monate geschlossenen Gemeindeheime der katholischen Pfarrei St. Peter und Paul in Witten, Sprockhövel und Wetter können wieder in einem gewissen Umfang für Veranstaltungen geöffnet werden. Das dafür nötige Hygienekonzept ist nun fertig ausgearbeitet und in Kraft getreten.

Größtmögliche Sicherheit bei der Raumnutzung

"Das Konzept soll den wichtigsten Fragen begegnen, einheitliche Rahmenbedingungen garantieren und zu einer größtmöglichen Sicherheit bei der Raumnutzung beitragen", heißt es vom Krisenstab der Pfarrei um Pfarrer Holger Schmitz mit unter anderem Vertretern des Pfarrgemeinderates, des Kirchenvorstandes und aus den Gemeinden.

Höchstzahl von zehn Teilnehmern

Zu den nun unter vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln möglichen Veranstaltungen gehören unter anderem solche mit religiösem Inhalt wie Erstkommunion- und Firmvorbereitungen, Katecheten- und geistliche Gesprächsrunden. Aber auch Konferenzen, Gremien- oder Ausschusssitzungen, also Treffen mit einem Arbeitscharakter, sind möglich. Und generell können offene Veranstaltungen in den Gemeindeheimen stattfinden, wenn sie eine

Höchstzahl von zehn Teilnehmern nicht überschreiten.

Keine Feiern im "geselligen Rahmen"

Ausgenommen sind unter anderem jegliche Feiern in "geselligem Rahmen" und solche, bei denen der Mindestabstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden kann.

Das komplette Hygienekonzept ist zu finden unter www.peterundpaul-herbede.de