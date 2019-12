Sprockhövel. Schlägt das Jugendamt in Sprockhövel Alarm, stehen Ann-Kathrin Gnaub und die Familienhelfer bereit – 20 bis 30 Stunden wöchentlich pro Familie.

Gestrauchelten Familien in Sprockhövel in die Spur helfen

„Wenn die Kinder aus der Spur geraten, liegt es eigentlich immer an den Problemen, die die Eltern haben.“ Glück - das ist für Ann-Kathrin Gnaub, wenn sie eine Familie so stabilisieren kann, dass das Leben wieder in guten Bahnen verläuft. Eine Arbeit, die für die Familienhelfer der ambulanten Jugendarbeit meistens über lange Zeit geht. Aber die 28-jährige Sozialwissenschaftlerin mit dem Zusatzstudium Familienberaterin, liebt ihre Arbeit. „Der Einsatz lohnt sich“, sagt sie.

Drogen- und Alkoholprobleme in den Familien

Der Schwerpunkt in ihrem zusätzlichen Abendstudium war Traumaberatung und systemische Therapie. Das heißt: Die Familienberater beraten die Eltern in Bezug auf die Kinder, suchen Lösungen für Probleme, die die Eltern alleine nicht finden können. Und an Schwierigkeiten gibt es die ganze Bandbreite, die man sich vorstellen kann. „Viele haben Drogen- oder Alkoholprobleme, oft auch psychische Erkrankungen, können zum Beispiel Gefühle nicht zeigen“, erklärt die Familienberaterin. Klar, dass die Schwierigkeiten sich auf die Seele der Kinder stark auswirken. Wie sollen sie klarkommen, wenn die Eltern die eigenen Probleme nicht bewältigen können.

Zwei Personen kümmern sich um eine Familie

Die Zusammenarbeit und Betreuung durch die Familienhelfer ist sehr intensiv. „Wir gehen in die Familien hinein, die wir vom Jugendamt zugewiesen bekommen und begleiten sie 20 bis 30 Stunden pro Woche“, berichtet Ann-Kathrin Gnaub. Um die Familien kümmern sich immer zwei Personen im Alltag, damit Kontinuität besteht, wenn jemand mal nicht anwesend ist. Strukturen schaffen, damit ein normales Leben stattfinden kann, das ist das Ziel der Arbeit. Konkret heißt das: Lernen, dass man morgens aufstehen und für die Kinder das Frühstück machen muss, danach die Zähne putzen und die Kinder zur Kindertagesstätte oder zur Schule bringen muss. Was für andere Familien ein ganz normaler Rhythmus ist, ist für die betreuten Familien meistens kräfte- und nervenzehrend. Die Helfer machen den gesamten Tagesablauf mit, stärken durch Beratung in kritischen Situationen, wie man mit Kindern umgeht. Sie begleiten die Familien zu Arzt- und häufig auch zu Gerichtsterminen oder zum Jobcenter.

Nicht drohen, sondern stärken

Entgegen der landläufigen Meinung, dass das Jugendamt oder in diesem Fall die ambulante Jugendhilfe mit Drohungen oder Angst arbeitet, geht es um Hilfe und Stärkung. „Wir sind die Schnittstelle zwischen Eltern, Kindertagesstätte, Schule, Offener Ganztagsschule, Ärzten und Behörden“, sagt die 28-Jährige. „Wir sind für das Kindeswohl zuständig, vermitteln auch Therapien für die Eltern – zum Beispiel in Tageseinrichtungen, um eine Stabilisierung für eine Grundstruktur im Alltag zu schaffen.“

Vernachlässigung der Kinder hat nicht zugenommen

Ann-Kathrin Gnaub ist nicht der Meinung, dass die Fälle zugenommen haben, in denen Kinder vernachlässigt werden. Sie ist davon überzeugt, dass die Mitmenschen mehr hingucken, mehr darauf achten, wie es Kindern geht, deutlich mehr sensibilisiert sind. „Früher war ein Klaps auf den Po normal, heute ist man aufmerksamer. Es kommt einfach mehr ans Tageslicht.“

Gruppenarbeit stärkt soziale Kompetenz

Aber es wird nicht nur in den Familien gearbeitet. Es gibt auch viel Gruppenarbeit, um die soziale Kompetenz der Kinder zu stärken. In diese Gruppen geht jedes Kind ein- bis zweimal pro Woche. Der Montag ist speziell Mädchen im Alter von zwölf bis 14 Jahren vorbehalten. Zweimal im Jahr wird gemeinsam mit Mitgliedern der Freiwilligenbörse etwas unternommen. „Da sind viele, die keine Enkelkinder haben oder deren Kinder und Enkel weit weg wohnen. „Wir bringen Jung und Alt zusammen“, erklärt die Gnaub.

Gemeinsames Kochen macht Spaß

Mal wird in einem Altenheim für die Heimbewohner gekocht, wobei es für die Kinder Informationen gibt, wie es früher war, als es keine Fastfood-Ketten gab. Mal wird gemeinsam gebacken, wie am Mittwoch dieser Woche. „Es macht allen Spaß und wir können gemeinsam voneinander lernen.“

INFO

Das Team der Familienhelfer besteht aus acht Personen: Vier Frauen, vier Männern - inklusive dem Chef. Es wird immer genau hingesehen, welcher Helfer zu welcher Familie passt. Wenn zum Beispiel eine sehr junge Mutter Hilfe braucht, dann sei es besser, ihr eine junge Mitarbeiterin zur Seite zu stellen.

Da sei eine gute Beziehung mit Sicherheit viel schneller möglich. Gut findet Ann-Kathrin Gnaub, dass die Altersstruktur der Familienhelfer durchmischt ist. Viele Kinder würden durch die Zusammenarbeit einfühlsamer, würden an sich selbst wachsen. Wenn man das erreicht habe, sei das ein gutes Gefühl und ein toller Erfolg.