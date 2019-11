Gräfer-Stiftung verteilt 16.000 Euro in Sprockhövel

Viele Einrichtungen möchten am Ende des Jahres ein Dankeschön an die Dr.-Albrecht-Gräfer-Stiftung aussprechen, die in Sprockhövel traditionell und ganz im Sinne des Stifters ohne viel Aufsehen Geld für gute Zwecke spendet. Im Vergleich zum Jahr davor war es sogar deutlich mehr – 16.000 Euro wurden verteilt.

Zusammenkunft im Stiftungszimmer

Stiftungsvertreter und die Begünstigten hatten für ihre kleine Abschlussfeier diesmal nicht die nüchterne Commerzbankfiliale in Haßlinghausen, sondern das durchaus gemütliche Stiftungszimmer im Untergeschoss der Diakonie in Niedersprockhövel gewählt – mit gemütlichen Sitzecken, Wanduhr, großem Tisch mit Stühlen und zahlreichen Stilmöbeln aus der Villa des Stifters Albrecht Gräfer. Die Atmosphäre im Saal war gelöst, „denn es ist ja wieder einiges geschafft in diesem Jahr!“, freute sich Stiftungsvorstand Axel Leydorf.

Neuer Flügel für Matthias-Claudius-Haus

Für den Förderverein des Matthias-Claudius-Hauses war Rita Gehner gekommen. 4000 Euro hatte sie aus dem Hause Gräfer für einen neuen, wenngleich gebrauchten Flügel bekommen. „Musik spielt im Altenheim eine wichtige Rollen, nicht zuletzt bei der Begleitung der Gottesdienste“, erzählte sie. Der alte Schimmel-Flügel war regelrecht aus dem Leim gegangen, ein Ersatz kostet 12.800 Euro, den Löwenanteil steuern Kreditinstitute bei.

Kita-Kinder schmücken den Baum

Eine besinnliche Note bekam die Zusammenkunft durch einige Kinder der Natur-Kita Schee, die mit ihren Betreuerinnen selbst gebastelten Weihnachtsschmuck in einen Christbaum hängten, sehr zur Freude der anwesenden Erwachsenen. Die Stadtverwaltung hatte einmal mehr besonders Grund, denn Herren der Gräfer-Stiftung zu danken. „Da ist zunächst einmal die Vogelnestschaukel, die die Grundschule Hobeuken bekommen wird“, sagte Ilse Crefeld von der Stadt. Wie jedes Jahr unterstützte die Stiftung auch Projekte wie „Mein Körper gehört mir“.

Immer ein offenes Ohr für Bedürfnisse armer Menschen

Fachabteilungsleiterin Evelyn Müller sagte in ihrem Grußwort: „Im Unterschied zu vielen anderen Wohltätern, die gerne spenden, es aber auch öffentlichkeitswirksam nach außen tragen, geht mit Ihnen vieles unter dem Motto: Gute Arbeit im Stillen.“ Mitarbeiter der Stadt, die in engem Kontakt mit Alleinerziehenden oder finanzschwachen Familien stehen und dort oft dringende Bedürfnisse mitbekommen, können über Müller oder Crefeld auf die Nöte aufmerksam machen. „Da ist es einfach schön, wenn Kinderfreizeiten bezahlt werden können, musikalische Früherziehungen oder auch die Waschmaschine“, so Müller. Damit leiste die Gräfer-Stiftung einen wichtigen Beitrag im Sozialen, den ein städtischer Haushalt niemals in der Lage wäre zu tragen.