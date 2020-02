Grüne sehen Klimaschutz in Sprockhövel ausgebremst

Sprockhövel. Die SPD fordert, mehr Energie in den Ausbau von Photovoltaikanlagen in Sprockhövel zu stecken. Für die Grünen kommt das viel zu spät.

Welche Möglichkeiten bestehen, mit Fördermitteln Photovoltaikanlagen auf Dächern und im Freiland zu errichten? Das möchte die SPD gerne wissen und hat deshalb die Verwaltung im Umweltausschuss beauftragt, das Thema mit dem Energieversorger AVU zu erörtern. Außerdem soll die Stadtverwaltung prüfen, ob mit der AVU eine Informationskampagne zum Thema Klimaschutz gemacht werden kann.

Ziel ist es, so die SPD, Infos und Wissen zu vermitteln und so die Bereitschaft der Bürger zu erhöhen, in den Klimaschutz zu investieren. Die Idee stieß bei den Ausschussmitgliedern grundsätzlich auf Zustimmung, die Grünen wollten aber keine ausschließliche Beschränkung auf die AVU, sondern andere Energieversorger mit einbeziehen.

Für die Grünen kommen diese Vorschläge sehr spät. „Geredet wird darüber in Sprockhövel schon seit dem Jahr 2010. Seit 2017 gibt es das Klimaschutzkonzept, aber geschehen ist seitdem eher nichts. Hier hat man maximal auf der Bremse gestanden“, erklärt Thomas Schmitz.

„Unser Antrag ist ohne Begründung von SPD und FDP abgelehnt worden“

Am 11. März 2019 hatten die Grünen einen Antrag im Betriebsausschuss gestellt. Es sollte die Zentrale Gebäudewirtschaft beauftragt werden, in einer Auflistung alle städtischen Gebäude vorzustellen. „Und wir wollten eine weitere Aufstellung, wie viele Dachflächen der Gebäude für Photovoltaik schon genutzt werden und wie viel Potential noch für derartige Anlagen zur Verfügung steht.“

Die geplanten Bauvorhaben wie das Feuerwehrgerätehaus und der Bauhof Hiddinghauser Straße sowie die Häuser Hattinger Straße und Mittelstraße sollten mit aufgenommen werden, so Schmitz.

Ziel der Grünen sei es gewesen, zukünftig weitere Dächer in Sprockhövel für die Gewinnung von Solarstrom zu nutzen. „Hier sollte insbesondere die Stadt mit gutem Vorbild vorangehen und eine mögliche Umsetzung von bis zu 100 Prozent anstreben. Unser Antrag ist aber ohne Begründung von SPD und FDP abgelehnt worden.“

Im Jahr 2015 gab es 251 Anlagen

Im Klimaschutzkonzept der Stadt steht: „Unter der Annahme, dass bis zum Jahr 2020 zehn Prozent und bis zum Jahr 2030 weitere 50 Prozent dieses Potenzials erschlossen werden, können bis 2020 durch die Verdrängung von fossilen Energieträgern 0,3 Tausend Tonnen CO2 eingespart werden und bis 2030 weitere 1,1 Tausend Tonnen.“

Im Jahr 2015 lag aber der stadtweite Ertrag durch Photovoltaikanlagen erst bei 2,4 Gigawattstunden, der durch 251 Anlagen erzielt wurde, heißt es in dem Bericht weiter.

Stelle für einen Klimaschutzmanager ist noch nicht ausgeschrieben

Laut einer aktuellen Studie liegt die Stadt zurzeit bei 3,3 Prozent Auslastung der Gesamtdachflächen. „Im Münsterland zum Beispiel gibt es viele Orte, die deutlich über 15 Prozent liegen“, rechnet Thomas Schmitz vor. Da Sprockhövel eine der einkommensstärksten Kommunen in NRW sei, könne man davon ausgehen, dass Hauseigentümer auch einkommensstark seien. „Es fehlen offenbar nur Anreize und Informationen, um für den Klimaschutz aktiv zu werden“, so Schmitz.

Der Ratsherr geht allerdings davon aus, dass es immer noch Monate dauern wird, bis ein Klimaschutzmanager eingestellt wird, der sich um die Thematik kümmern soll. Bisher sei noch nicht einmal eine Ausschreibung für die Stelle erfolgt.