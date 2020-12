Hier gibt's in Sprockhövel frische Brötchen an Heiligabend

Frische Brötchen gibt es an den Feiertagen in Sprockhövel nicht. Doch Heiligabend und am Sonntag nach Weihnachten haben die Bäckereien geöffnet.

Frische Brötchen an den Festtagen besorgen – das ist zumindest teilweise möglich. Denn die meisten Bäckereien bieten an Heiligabend und häufig auch wieder am Sonntag, 27. Dezember, einen Service für die Bürger an. Am ersten und zweiten Feiertag haben allerdings alle Bäckereien geschlossen.

So kann man zum Beispiel bei Lösche im Rewe-Geschäft in Niedersprockhövel, Hauptstraße 85, an Heiligabend von 7-13 Uhr frische Brötchen und andere leckere Teigwaren einkaufen und dann wieder am Sonntag, 27. Dezember von 7-11.30 Uhr. Malzers Backstube bei Rewe Lenk in Haßlinghausen, Rathausplatz 10, hat Heiligabend von 6-14 Uhr geöffnet und am Sonntag, 27. Dezember, von 7.30 bis 17 Uhr.

Die Bäckerei Heier´s Mühle in der Mühlenstraße 13, öffnet an Heiligabend von 6-13 Uhr und am Sonntag, 27. Dezember von 7-13 Uhr. Die Filialen der Bäckerei Borggräfe haben unterschiedliche Öffnungszeiten. Das Geschäft am Beisenbruch 10 hat nur Heiligabend von 7-14 Uhr offen, die Filiale Engelsfeld 2 öffnet am 24. Dezember von 6-13 Uhr und am Sonntag, 27. Dezember von 8-11 Uhr. Borggräfe an der Mittelstraße 35 in Haßlinghausen hat an Heiligabend ebenfalls von 6-13 Uhr die Tore auf und am Sonntag, 27. Dezember von 8-16.30 Uhr.

Die Wodantaler Landbäckerei in Herzkamp an der Elberfelder Straße 121 verkauft an Heiligabend frische Teigwaren von 6-12 Uhr und am Sonntag, 27. Dezember von 8-11 Uhr. In der Filiale in Niedersprockhövel an der Mühlenstraße 5 kann man sich an denselben Tagen zur selben Zeit mit Leckereien eindecken.

Die Bäckerei Stolte, Wittener Straße 161, öffnet Heiligabend von 6-13 Uhr und hat dann eine lange Pause bis einschließlich 4. Januar. Erst am 5. Januar kann wieder regulär eingekauft werden. Auch die Brötchenstube Sprockhövel an der Mittelstraße 21 in Haßlinghausen gönnt den Mitarbeiterinnen eine freie Zeit. Geschlossen bleibt der Betrieb bereits am Heiligabend und öffnet wieder am 4. Januar.