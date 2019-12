Kitas in Sprockhövel wünschen sich anderen Weihnachtszauber

Bei der Spendenübergabe der Sparkasse Sprockhövel an die Kindergärten war auch die diesjährige Notlösung beim Weihnachtszauber ein Thema. Einige der anwesenden Leiterinnen sprachen sich dafür aus, nach einem neuen Format zu suchen und eine Nachfolgeveranstaltung generell auf einen Tag zu begrenzen.

Kommunikationspanne zwischen Verein und Einrichtungen

Eine ausgeprägte Kommunikationspanne zwischen Stadtmarketing- und Verkehrsverein und den Sprockhöveler Schulen und Kindertagesstätten hatte am vorvergangenen Wochenende lediglich noch eine Notlösung für die beliebte Veranstaltung möglich gemacht: Statt wie gewohnt vier Buden vor der Sparkasse wurden nur zwei am Kreisverkehr Wuppertaler Straße aufgebaut – und das auch nur am Sonntag. Auf Vortreffen und Absprachen im Vorfeld war verzichtet worden, und so plante und organisierte Stadtmarketing-Leiter Lutz Heuser alles wie gewohnt, während die Einrichtungen auf Infos warteten und entsprechend nichts oder nur wenig mit den Kindern vorbereiteten.

Aussprache der Kitas mit Sparkassen-Vorstand

Sparkassen-Vorstand Christoph Terkuhlen, der alle 15 Kita-Einrichtungen mit einer Gesamtsumme von 15.300 Euro bedachte, lud die anwesenden Leiterinnen im gemütlichen Rahmen dazu ein, über den Weihnachtszauber, bei dem das Kreditinstitut traditionell den Standort zur Verfügung stellt, zu sprechen. Dabei stellte sich heraus, dass abseits aller Missverständnisse „die letzten Jahre immer weniger Schulen und Kitas teilgenommen haben“, wie eine Leiterin betonte. Die Informationspolitik müsse sich verbessern, meinten einige auch selbstkritisch.

DRK-Kita will neue Konzepte

Daniela Voigt, die die DRK-Kita Kleine Weltentdecker leitet, mahnte „neue Ideen und Konzepte“ an, „um auch die Eltern, deren Einsatz für den Ablauf einer Weihnachtszauber-Veranstaltung dringend nötig ist, zu mobilisieren.“ Einige Kolleginnen votierten dafür, die vom Publikum stets geschätzte Vorweihnachtsveranstaltung in konzentrierter Form an einem Tag anzubieten. „Wir warten einfach auf ein Signal des Stadtmarketing- und Verkehrsvereins“, schloss Terkuhlen den Austausch ab. „An uns wird die Weiterführung eines solchen Events nicht scheitern.“

Verwendungen für Sparkassen-Spende

400 Euro spendet die Sparkasse Sprockhövel pro Kindergartengruppe, da war es für den Vorstand interessant zu erfahren, wofür das Spendengeld eingesetzt wird. „Tiergestütztes Lernen“ stellte Iris Bürger, Leiterin des evangelischen Kindergartens Hiddinghausen, vor. „Eine Pädagogin kommt mit Hunden und arbeitet mit den Kindern auf dem Gebiet der Sprachanbahnung und der Motorik“, berichtete sie. Im KÄZchen Niedersprockhövel werden Muscheln aus Stroh angeschafft, in der Natur-Kita Schee eine neue Schaukelanlage im Außenbereich. Die Musik-Kita Gedulderweg finanziert zum Teil eine Musiktherapeutin, bei der evangelischen Einrichtung am Perthes-Ring freut man sich, den Betrag in die Anschaffung eines Schatten spendenden Baumes investieren zu können. Wie berichtet, bezieht die Elterninitiative Bullerbü ein weiteres Haus, „auch das will aber eingerichtet werden“, verriet die Bullerbü-Vertreterin.

INFO



In Sprockhövel kümmern sich 15 Einrichtungen um die ganz jungen Bürger.

Das sind: Evangelisches Familienzentrum Am Kindergarten, Katholische Kita St. Josef, Ev. KIta Hiddinghausen, Familienzentrum KÄZchen Haßlinghausen, DRK-Kita Kleine Weltentdecker, Familienzentrum Awo-Kita Hobeuken, Ev. Kita Herzkamp, Natur-Kita Schee, Familienzentrum KAZ, Ev. Kita Niedersprockhövel, Kat. Kita St. Januarius, Familienzentrum KiFaz Miteinander, Musik-Kita Gedulderweg, Elterninitiative KAZ Windelflitzer.