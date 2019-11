Kommunalwahlkampf dominiert Haushaltsdebatte im Rat

Sprockhövel hat für 2020 und für 2021 einen Haushalt, mit den Stimmen von SPD, CDU, FDP und WfS und gegen Grüne, MiS und Linke wurde er auf der Ratssitzung am Donnerstagabend verabschiedet. Vorangegangen waren die Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden, die – hart in der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner – deutlich im Zeichen der Kommunalwahl im nächsten Jahr standen.

Sparaufforderung an den EN-Kreis

Da die Gewerbesteuereinnahmen auch im November noch rund 2,5 Millionen Euro unter dem Ansatz liegen und im Jugendbereich wie bekannt unerwartet erheblich höhere Zahlungsverpflichtungen auf die Stadt zugekommen sind, wird wohl die von Kämmerer Volker Hoven erlassene Haushaltssperre weit ins nächste Jahr hinein gültig bleiben. Unter dieser Wahrheit und der sich daraus ergebenden notwendigen Haushaltsdisziplin und geringen Gestaltungsspielräume verlief die Abschlussdebatte im Rat. In diese Kerbe schlug auch Wolfram Junge (SPD), ohne dabei zu vergessen, dass in Sprockhövel über mehrere Jahre immerhin 10 Millionen Euro eingespart worden seien. Der Fraktionsvorsitzende übte in diesem Zusammenhang harte Kritik am Ennepe-Ruhr-Kreis, der von seinem Satelliten Sprockhövel eine Umlage in Höhe der hiesigen Gewerbesteuereinnahmen absauge. „Der Kreis muss endlich sparen!“, forderte Junge.

Vorwurf von „Show-Anträgen“

In der Sicht des Sozialdemokraten stellen jedoch die Sprockhöveler Grünen und die MiS ein deutlich größeres Problem für das Wohl der Stadt dar – damit setzte Junge den Ton auf Wahlkampf: „Ihre Gegnerschaft zu Gewerbeansiedlungen sind brandgefährlich.“ Bodo Middeldorf, dessen FDP-Fraktion mit SPD und WfS kooperiert, verstärkte die Kritik an den Grünen, die bundesweit seit einiger Zeit an Zustimmung gewinnen. „Zusammen mit der MiS tragen Sie die Verantwortung dafür, dass der Investor für Altenwohnungen am Dellwig ausgestiegen ist“, so der Fraktionschef. In Richtung Grünenfraktion wetterte der Landtagsabgeordnete, es werde dem „Mainstream“ im Bund Rechnung getragen mit „Show-Anträgen“ ohne Orientierung an dem Machbaren.

Schwerpunktthema Klimaschutz

Breiten Raum nahm das Thema Klimaschutz in Anspruch. Die Dreier-Kooperation sah da bereits viel getan, Wolfram Junge zählte die Ergebnisse in der Kommune der letzten Jahre auf „Es wird nicht zu wenig getan“, so Junge, „wir unterstützen alles, was finanzierbar ist.“ Thomas Schmitz, Fraktionsvorsitzender der Grünen, nannte die bisherige Umsetzung von Photovoltaik, Blühstreifen, E-Mobilität oder Nistkästen „Trittbrettfahrerpolitik von SPD und FDP, und damit unglaubwürdig“. 64 Kommunen und Kreise hätten bislang in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen und damit ein Zeichen gesetzt, dem Klimaschutz den nötigen Stellenwert zuzubilligen, Sprockhövel aber nicht.

MiS drängt auf bessere IT in der Stadtverwaltung

Dem Haushalt, ebenso dem Personalplan und dem Wirtschaftsplan der Stadt-Tochter ZGS wollte Middeldorf zustimmen, „weil keine neuen Schulden gemacht, Steuern angehoben und Weichen für die Zukunft gestellt werden“, so der Liberale deckungsgleich mit SPD und WfS. Eine Ansicht, der Martin Debold von der MiS widersprach: „Mit Blick auf die Zukunft hätten nach dem IT-Vorfall ganz andere Schritte eingeleitet werden müssen.“ Der ehemalige Piratenpolitiker hätte sich hier die Investition in modernere Systeme gewünscht.

CDU will ZGS nicht als Wohnungsgesellschaft

Deutlich niedriger temperiert trat CDU-Fraktionschef Torsten Schulte auf. Die CDU stimmte dem städtischen Haushalt zwar zu, nicht aber dem Wirtschaftsplan der ZGS. „Da, wo sie Pflichtaufgaben der Stadt erfüllt, sind wir ohne Kritik“, so Schulte. Anders jedoch bewerten die Christdemokraten die Bautätigkeiten der ZGS, die sie als Wohnungsgesellschaft bezeichnet, etwa in der Gustav-Altenhain-Straße oder früher am Waldweg und am Gedulderweg. Massiv ist die Kritik im Zusammenhang mit dem geplanten Kindergarten an der Flurstraße. „Hier hätten wir das Investorenmodell begrüßt, jetzt baut die ZGS.“ Die CDU-Kritik umfasst die Wahl des Grundstücks in der Nähe der Autobahn und auch die Zuwegung über die Lemper Straße, die für den Andrang morgens und nachmittags nicht ausgelegt sei.

KOMMENTAR



In seiner Haushaltsrede ließ Thomas Schmitz von den Grünen den Satz fallen: „Wir werden sehen, wie nach der Wahl die Mehrheitsverhältnisse sind.“ Das hat gesessen, denn genau das macht insbesondere den Sozialdemokraten zu schaffen: Außerhalb von Sprockhövel, wo die Sozis traditionell fest im Sattel sitzen, ist die alte Tante SPD zum Intensivpatienten geworden mit oft kaum messbarem Puls. Und die Grünen, die hier in der Kommune mit fast allen Anträgen scheitern, rüsten sich in Berlin für die Regierungsübernahme.

SPD, FDP und WfS haben mit der Aufstellung von Volker Hoven auf einen Bürgermeister-Kandidaten mit Kompetenz und Erfahrung gesetzt. Das sollte den an Solidität gelegenen westfälischen Wählern schon schmecken und bei der Rückkehr zum roten Rathaus helfen. Doch die Nervosität beim Kooperationsbündnis bleibt: Wen werden CDU, Grüne und MiS als Gegenkandidaten aus dem Hut zaubern? Und wie weit trägt der Trend die Grünen, denn bis zur Wahl sind es ja doch noch rund zehn Monate.