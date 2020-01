Leser diskutieren über Bau der Feuerwache in Sprockhövel

Bürgermeister Ulli Winkelmann verwahrt sich „gegen den durch die WAZ-Berichterstattung erweckten Eindruck, meine Mitarbeiter würden sich der Bevorteilung schuldig machen.“ Die WAZ hatte in ihrer Donnerstagsausgabe geschrieben, dass beim Bau der neuen Feuerwache an der Hiddinghauser Straße auch Firmen von Feuerwehrleuten beteiligt sind und gefragt, warum die Ausschreibung für die Gewerke nicht öffentlich erfolgt war. Winkelmann hat seine Mitarbeiter nun gebeten, für eine „maximale Transparenz alle mit dem Bauprojekt zusammenhängenden Unterlagen offenzulegen“. Viele Leser indes bedanken sich für den Bericht, es gibt jedoch auch Kritik.

Eine aufrichtige Stellungnahme einer fundierten Recherche! Fast schon „mutig“ angesichts der Tatsache, dass trotz offensichtlicher Bedrohung dieser Artikel veröffentlicht wurde. Ich wünsche mir zukünftig mehr Enthüllungen und hoffe, dass die Autorin in diesem Sinne weiter arbeiten kann und sich nicht beirren lässt. Heidi Meister

Ein herzliches Danke für Ihre Recherche und für die sachliche Berichterstattung. Das ist Journalismus, den man sich wünscht. Ich hoffe allerdings, dass dies nicht nur die Spitze eines Eisberges ist. In diesem Zusammenhang erlaubt sein müsste die Frage, wie die Vergabepraxis bei allen anderen Neubauten der ZGS gelaufen ist.

Margrit Heller

Auf den Bericht möchte ich jetzt im einzelnen nicht eingehen, da er für sich spricht und den Spekulationen der damaligen Bauvorhaben Waldweg und Gedulderweg möglicherweise doch Raum gibt. Was ich ausdrücken möchte, ist mein Respekt an Karoline Poll, die sich durch nichts und niemand beirren ließ.

Heidemarie Müller

Sollte es bei den Vergaben für den Neubau nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, so wäre dies nicht in Ordnung. Dazu sollte sich aber auch der Bürgermeister äußern. Dass sich der Bund der Steuerzahler, ein Verein von Selbstständigen und Mittelständlern, sich hierzu zu Wort meldet und eine öffentlich-private Partnerschaft als Alternative anbietet, ist einfach nur blauäugig. Über die Jahre hinweg würden die Sprockhöveler Steuerzahler für das Feuerwehrgebäude ein Mehrfaches der Bausumme entrichten müssen. Davon würde in erster Linie die Klientel des ominösen Bundes profitieren. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels sollte ebenfalls zu denken geben: Da war doch noch was im Herbst?

Günther Kronenbitter

Bitte machen Sie so weiter. Lassen Sie sich nicht einschüchtern. Haben Sie keine Sorge. Ich gehe davon aus, dass die überwiegende Leserschaft Sie moralisch unterstützen wird. Wenn die CDU-Kandidatin bei der nächsten Bürgermeisterwahl gewinnen sollte, wovon ich ausgehe, wird sich bei einigen Mitarbeitern der Stil zwangsläufig verändern.

Helmut Schiwek

Ich bin durchaus dafür, dass die Firmen aus der Nähe zum Zuge kommen. Der Hammer in dem Bericht kommt jedoch zum Schluss: Die sonst so beflissene Art, mit der Herr Holtze mit einem Bild im Maßanzug in den Medien erscheint, wird da konterkariert. Gibt es da in der Verwaltung niemanden, der diesen Leuten die Grenzen aufzeigt?

Karl Heinz Klinge

Man stelle sich vor: Da opfern Bürger von Sprockhövel ihre Freizeit, um im Ehrenamt für die Sicherheit aller im Einsatz zu sein. Und wenn sie mit ihren mittelständischen Betrieben an einer öffentlichen Ausschreibung in ihrer Stadt teilnehmen wollen, dann empfindet die WAZ da ein Geschmäckle. Pfui!

Hermann Geradweger