Ordnungspartnerschaft von Stadt und Polizei in Sprockhövel

Die Stadtverwaltung und die Kreispolizeibehörde wollen eine Ordnungspartnerschaft begründen, um die Sicherheit in Sprockhövel zu erhöhen. Mit Blick auf diese Zielsetzung fand jetzt eine erste von demnächst weiteren Sicherheitskonferenzen im Rathaus statt. Stadt und Polizei kamen auch überein, die Bürger bei der Verhinderung von Kriminalität künftig mehr einzubinden.

Auftaktgespräch in der vergangenen Woche

Der Erste Polizeihauptkommissar Markus Bender aus Hattingen kam in Begleitung seiner Kollegen Andre Zollingkoffer und Thomas Syperrek nach Sprockhövel, auf Seiten der Verwaltung waren es neben der Leiterin der Ordnungsbehörde Angelika Densow und Ralph Holtze (ZGS) der für Sicherheit und Ordnung zuständige Beigeordnete Volker Hoven als Einladender. „Wir haben in diesem Auftaktgespräch unsere jeweiligen Einschätzungen zu den Themen Sicherheit und Kriminalität in unserer Stadt ausgetauscht“, berichtet Hoven.

Wohnungseinbrüche wichtigstes Thema

Ganz oben auf der Agenda stand die Wohnungseinbruch-Kriminalität. „Sprockhövel ist da mit seiner Nähe zu den Autobahnen prädestiniert“, so der Beigeordnete. Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei nicht veröffentlicht sehen, wie sie in diesem Kriminalitätsbereich operiert, erlaubte aber den Partnern auf Stadtseite einen tieferen Einblick in die Arbeit. Die Stadt habe dann darum gebeten, dass die Polizei künftig mehr Autos kontrolliert. Andererseits brachten die Polizisten ins Spiel, die Stadt solle sich auf dem Gebiet der Ruhestörungen mehr einbringen, weil die Polizei da zu wenig Kapazitäten habe. „Nach dem Vorbild von Hattingen beschlossen wir, eine Ordnungspartnerschaft zu begründen, zumal die städtische Ordnungsbehörde ähnliche Befugnisse hat wie die Polizei“, sagt Volker Hoven. So könnten die Aufgaben sinnvoll geteilt werden. „Unsere Verwaltung ist in Konfliktfällen nicht so gut ausgerüstet wie die Polizei, da ist eine Partnerschaft sehr zielführend“, so Hoven.

Einbindung der Bürger notwendig

Die Sicherheitskonferenz soll nun regelmäßig stattfinden, um die gute Zusammenarbeit beider Behörden auszubauen und um im intensiven Dialog bleiben zu können. Doch die Gewährleistung von mehr Sicherheit wird ohne die engere Einbindung der Bürgerschaft nicht möglich sein. Polizei und städtische Ordnungsbehörde haben sich der Einsicht zu stellen, dass die früher wie selbstverständlich funktionierende gute Nachbarschaftsbeziehung unter den Bürgern nicht mehr so gut greift. „Je mehr die Menschen anonym nebeneinander her leben und sich nicht für das Wohlergehen ihrer Nachbarn interessieren, um so einfacher haben es etwa Einbrecher, selbst am helllichten Tag unbemerkt in Wohnungen und Häuser einzusteigen“, so Hoven.

Lieber öfter mal die Polizei anrufen

Und das sei keineswegs ein Phänomen in Großstädten, sondern auch in Kleinstädten wie Sprockhövel feststellbar. „Wir müssen gegenüber unseren Bürgern deutlich machen, dass lieber einmal zu viel die 110 gewählt werden sollte als einmal zu wenig.“ Der Beigeordnete berichtet von einem Fall, wo Nachbarn in Sprockhövel einen verdächtig parkenden Lieferwagen einer deutschen Bäckerei aus einen völlig anderen Stadt auffiel, weil er ein ausländisches Kennzeichen hatte. „Eine Nachfrage bei dem Bäcker ergab, dass er das Auto verkauft hatte.“ Im Anschluss konnte sich die Polizei um den Fall kümmern.

INFO

Die Ordnungspartnerschaft in Hattingen gibt es jetzt seit mehr als zehn Jahren: Bürger fühlen sich sicherer und haben einen Ansprechpartner. Spielplätze werden überwacht, Lärmbelästigung wird unterbunden.

Die zuvor kritisierten Auswüchse, zum Beispiel achtloses Wegwerfen von Zigarettenkippen oder Dosen, hat deutlich nachgelassen.