Corona-Pandemie Progressive Muskelentspannung in Sprockhövel

Sprockhövel Die Evangelische Erwachsenenbildung Schwelm bietet das spezielle Verfahren demnächst in Sprockhövel an.

Körperliche Betätigung und Fitness ist gerade in Zeiten von Homeoffice und Rückzug ins Private von wachsender Bedeutung. Die Evangelische Erwachsenenbildung Schwelm kommt da für Interessierte aus Sprockhövel mit einem Vorschlag.

Beruhigung von Körper und Geist

Die progressive Muskelentspannung ist ein spezielles Entspannungsverfahren, dessen Ziel eine Beruhigung von Körper und Geist, sowie eine verbesserte Selbstwahrnehmung ist. Ziel ist es eine Reduzierung seelischer Anspannungszustände zu erlangen, Beseitigung muskulärer Blockaden und Verspannungen, Verringerung von Nervosität wie auch eine Reduzierung von Kopfschmerzen.

Maximal acht Teilnehmer

Die Erwachsenenbildung bietet eine Veranstaltung an, die acht Mal dienstags ab dem 19. Januar jeweils von 19 bis 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus am Perthesring in Niedersprockhövel stattfindet. Es können maximal acht Personen daran teilnehmen. Die Leitung übernimmt die Entspannungspädagogin Kirsten Forster aus Gevelsberg. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen bis zu 80 Prozent der Teilnehmergebühr!

Alternative zu Präsenzkursen

Sollten im Januar keine Präsenzkurse starten dürfen, so kann der Kursus auch online angeboten werden. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Evangelischen Erwachsenenbildung, Petra Syring, unter der Rufnummer 02336/4003-44. Oder es wird die Internetseite unter www.eeb-en.de besucht, wo sich Interessierte mit dem Online-Formular anmelden können.