Protestanten in Sprockhövel trauern um Pfarrer Manfred Jacob

Sprockhövel Der gelernte Bergmann war 21 Jahre lang Pfarrer in der Kirchengemeinde Sprockhövel. Beliebt waren seine Knappengottesdienste.

Pfarrer sind, wenn sie wie Manfred Jacob über 20 Jahre lang in ihrer Gemeinde wirken, prägende Gestalten, die oft ein Stück Stadtgeschichte mitschreiben. Wie jetzt bekannt wurde, ist er am 16. Dezember im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Pfarrer über zweiten Bildungsweg

Der Lebenslauf von Manfred Jacob ist alles andere als stromlinienförmig, denn ursprünglich war er von Beruf Bergmann, bevor er über den zweiten Bildungsweg die Reifeprüfung ablegte, evangelische Theologie studierte und Pfarrer wurde. "Da führte ihn sein Weg zunächst nach Brasilien, wo er die deutschstämmige Gemeinde Linha Nova betreute", berichtet sein Nachfolger im ersten Pfarrbezirk, Arne Stolorz. Nach sieben Jahre in Südamerika kehrte Jacob zurück nach Deutschland und wurde nach Sprockhövel versetzt.

Unvergessliche Knappengottesdienste

21 Jahre lang war Manfred Jacob Pfarrer in Sprockhövel. Unvergessen sind die von ihm initiierten Knappengottesdienste, zu denen er in der Adventszeit in die Zwiebelturmkirche einlud, wenn draußen der Nikolausmarkt veranstaltet wurde. "Da war er in seinem Element, denn sein enger Bezug zum Bergbau blieb sein Leben lang spürbar", sagt sein Nachfolger. Wie Stolorz heute war Pfarrer Jacob auch Seelsorger im Matthias-Claudius-Haus, "ehrenamtlich war er hier auch Vorsitzender des Kuratoriums", so Stolorz.

Gründer des Männerhauskreises

Jacob war in vielfältiger Weise in seiner Kirchengemeinde engagiert, so hat er etwa einen Männerhauskreis gegründet, der für viele Gemeindeglieder attraktiv war. Ein Novum in der Kirchengemeinde Sprockhövel waren Segelfreizeiten, die der Pfarrer mit seinen Konfirmanden an der Nordsee verbrachte. "So kann man sagen, dass Manfred Jacob generationenübergreifend sehr beliebt war", berichtet Stolorz. Der Geistliche mit dem markanten Vollbart sei den Menschen mit Herzlichkeit begegnet, zugewandt, offen. "Der 23. Psalm ,Der Herr ist mein Hirte' war ihm persönlich wichtig, darüber hat er oft gepredigt", sagt Stolorz.