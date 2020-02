Einen überaus fragwürdigen Auftritt leisteten sich sowohl der Angeklagte wie auch sein Verteidiger vor dem Amtsgericht Hattingen: Ohne Absprache und Strategie, dafür aber mit abstrusen Vorschlägen für eine Bestrafung lavierten sie sich durch die Hauptverhandlung. Richter Christian Amann ließ das unbeeindruckt und verhängte eine Freiheitsstrafe, die er zur Bewährung aussetzte.

Im Einsatz für ein Sprockhöveler Logistikunternehmen

Der 32-jährige Angeklagte aus Wuppertal war zum Tatzeitpunkt im April letzten Jahres als Kurierfahrer beschäftigt, der – von einem Subunternehmer beschäftigt – öfter für ein Sprockhöveler Logistikunternehmen im Einsatz war. Ein 36-jähriger Angestellter des Logistikbetriebs (130 Mitarbeiter) berichtete, dass von Haßlinghausen aus Autoersatzteile an Kfz-Werkstätten in ganz NRW beliefert werden. „Die Kuriere fahren vor, holen sich im Lager aus Fächern in Regalen die für sie bestimmten Waren, laden sie ein und bringen sie zum Kunden.“ In dem großräumigen Lager halten sich zu Stoßzeiten viele Menschen auf, die Ersatzteile bereitlegen und andere, die sie abholen.

Rechnung, aber keine Ware

Ausgangspunkt für den Strafprozess war die Rückmeldung eines Kfz-Betriebs, der eine Rechnung über 6150 Euro bezahlen sollte, jedoch keine Ware bekommen hatte. Schnell führten die Nachforschungen zu dem Aushilfsfahrer, und die überall im Lager installierten Kameras lieferten das entscheidende Bildmaterial, das sich am Dienstag auch Richter Amann, die Staatsanwältin, der Verteidiger und der Angeklagte während der Beweisaufnahme anschauen konnten: In aller Deutlichkeit war dort zu sehen, wie der Aushilfsfahrer in ein nicht für ihn bestimmtes Fach gegriffen, Waren und danach auch die dazugehörenden Lieferscheine an sich genommen hat. Weitere Sequenzen haben festgehalten, wie der 32-Jährige die Waren in seinem Fahrzeug verstaute.

Konfrontation mit Video-Beweisen

Das Logistikunternehmen hatte dem Fahrer nach der Konfrontation mit dem Videomaterial die Möglichkeit gegeben, die Unterschlagung zuzugeben, was dieser jedoch nicht tat. Am Tag darauf brachte er die unterschlagenen Artikel dann jedoch nach Sprockhövel zurück – sein Vorgesetzter hatte offensichtlich massiv Druck auf ihn ausgeübt, weil er wohl die Geschäftsbeziehung zu dem Sprockhöveler Unternehmen als gefährdet sah. Doch auch nach der Rückgabe blieb ein Fehlbetrag von 374 Euro.

Sechs Einträge im Zentralregister

Als große Belastung erwies sich vor Gericht das Strafregister des Angeklagten: Sechs Einträge wurden verlesen mit Delikten wie schwerer Diebstahl und Betrug. „Über einen langen Zeitraum kein Jahr ohne Straftat“, kommentierte die Staatsanwältin. Der Verteidiger versuchte das Gericht milde zu stimmen, indem er seinen Mandanten zunächst als ahnungslos, dann den Schaden als wiedergutgemacht oder eine falsche Warensortierung darzustellen versuchte. Dann schlug er in einer Art Plädoyer die Verhängung einer geringen Geldstrafe vor. Richter Amann dagegen schloss sich der Sicht der Staatsanwaltschaft an und verhängte eine Freiheitsstrafe mit dreijähriger Bewährungszeit sowie einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro und der Schadensregulierung in Höhe von 374 Euro für die Firma.

INFO



Rechtskräftige Strafbefehle und von Strafgerichten verhängte Strafen werden im Bundeszentralregister eingetragen. Zur Einsicht sind Strafrichter sowie die in § 41 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) genannten Stellen und Behörden befugt.

Zur Beurteilung, ob eine Person eine Eintragung aufweist und damit im juristischen Sinn als vorbestraft gilt, ist allein dieses Register maßgeblich.